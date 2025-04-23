Стюардесса рассказала, какую вещь должен иметь при себе каждый пассажир (видео)

Аргентинская стюардесса Барбара Бачильери предупредила туристов о скрытых угрозах, которые подстерегают их в, казалось бы, в безопасных местах.

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Об этом рассказала опытная бортпроводница Барбара Бачильери в одном из своих видео в TikTok.

Летний сезон путешествий набирает обороты, а вместе с ним растет и активность преступников в аэропортах и на борту самолетов. Стюардесса Барбара Бачильери из Аргентины, известная в сети как Barbie Bac, предупредила туристов о скрытых угрозах, которые подстерегают их в, казалось бы, в безопасных местах.

По словам бортпроводницы, предприимчивые воры не просто появляются в аэропортах, а целенаправленно покупают авиабилеты без намерения лететь, чтобы проникнуть за контрольно-пропускной пункт и получить доступ к магазинам беспошлинной торговли и выходам на посадку. Там они совершают кражи как у пассажиров, так и в пунктах продажи товаров, а затем исчезают до вылета рейса.

"Аэропорт — это как маленький город, и, как в любом городе, здесь совершаются преступления. Только заметить их гораздо сложнее", — говорит Бачильери.

Cтюардесса поделилась практическими советами Фото: Jam Press

Стюардесса утверждает, что некоторых воров уже не раз ловили на камеры, а видео с ними выкладывали в TikTok и Instagram, но они продолжают бродить по терминалам как обычные пассажиры.

Кроме физических краж, угрожают и киберпреступники. USB-порты в аэропортах, предупреждает Барбара, могут быть заражены вредоносным ПО, способным получить доступ к вашим личным данным.

По словам Барбары, даже на борту самолета пассажиры не застрахованы. Преступники дожидаются, когда свет в салоне гаснет и большинство людей засыпает, чтобы вскрыть багажные полки и украсть ценные вещи: от наличных до электроники.

К счастью, стюардесса поделилась и практическими советами:

Используйте личные зарядные устройства, не подключайте гаджеты к незнакомым USB-портам;

Носите кошельки с защитой RFID для предотвращения NFC-скимминга;

Всегда держите ручную кладь закрытой, даже во время полета;

Не оставляйте ценные вещи без присмотра и будьте начеку с чрезмерно дружелюбными незнакомцами;

При малейшем подозрении сообщайте о ситуации экипажу.

"Безопасность — это ответственность каждого. Лучше проявить осторожность, чем потом жалеть", — подытожила Барбара.

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