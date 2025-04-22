Женщину выгнали из самолета из-за неудачной шутки: что она сказала (фото)
Неловкая шутка о взрывчатке обернулась для пассажирки допросом, двухчасовой задержкой рейса и пожизненным баном от авиакомпании. Женщина заявила бортпроводнице, что у нее с собой бомба.
Об этом пишет Need To Know.
Пассажирка авиакомпании Batik Air была снята с рейса и передана полиции после того, как заявила стюардессе, что пронесла на борт взрывчатку. Инцидент произошел в Индонезии, когда самолет готовился к вылету из международного аэропорта Соекарно-Хатта в Джакарте.
Пожилая женщина, находившаяся на месте 11Е, неожиданно обратилась к бортпроводнице и сказала, что у нее при себе бомба.
Сработали стандартные меры безопасности: сообщение немедленно передали командиру воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности. На борт оперативно поднялся офицер, который подошел к женщине и вежливо, без применения силы, попросил ее выйти из салона. Пассажирка подчинилась без сопротивления.
Один из пассажиров, Майкл Ясут, снял происходящее на видео. На кадрах видно, как женщина спокойно собирает свои вещи, проходит по проходу и покидает салон в сопровождении персонала. Он отметил, что она вела себя сдержанно, не кричала и не устраивала сцен.
Позже выяснилось, что никакой взрывчатки у нее не было — инцидент оказался неудачной шуткой. Тем не менее, рейс был задержан на два часа из-за необходимости проведения дополнительных проверок и обеспечения безопасности остальных пассажиров.
После высадки женщина была передана следователю и сотрудникам полиции аэропорта Соекарно-Хатта. В настоящее время проводится проверка, которая может повлечь за собой административные или даже уголовные меры.
Представитель авиакомпании Batik Air, Дананг Мандала Приханторо, подтвердил, что пассажирка внесена в черный список и больше не сможет летать рейсами перевозчика.
"Сидевшая на месте 11Е пассажирка сделала заявление, содержащее угрозу. Никаких взрывоопасных предметов найдено не было, но мы применили внутренние санкции в виде пожизненной блокировки на перелеты", — сказал он.
Самолет выполнял рейс в город Манадо, расположенный на острове Северный Сулавеси.
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