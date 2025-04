Женщину выгнали из самолета из-за неудачной шутки: что она сказала (фото)

Неловкая шутка о взрывчатке обернулась для пассажирки допросом, двухчасовой задержкой рейса и пожизненным баном от авиакомпании. Женщина заявила бортпроводнице, что у нее с собой бомба.

Об этом пишет Need To Know.

Пассажирка авиакомпании Batik Air была снята с рейса и передана полиции после того, как заявила стюардессе, что пронесла на борт взрывчатку. Инцидент произошел в Индонезии, когда самолет готовился к вылету из международного аэропорта Соекарно-Хатта в Джакарте.

Пожилая женщина, находившаяся на месте 11Е, неожиданно обратилась к бортпроводнице и сказала, что у нее при себе бомба.

Сработали стандартные меры безопасности: сообщение немедленно передали командиру воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности. На борт оперативно поднялся офицер, который подошел к женщине и вежливо, без применения силы, попросил ее выйти из салона. Пассажирка подчинилась без сопротивления.

Пожилая женщина заявила стюардессе, что пронесла на борт взрывчатку Фото: Jam Press

Один из пассажиров, Майкл Ясут, снял происходящее на видео. На кадрах видно, как женщина спокойно собирает свои вещи, проходит по проходу и покидает салон в сопровождении персонала. Он отметил, что она вела себя сдержанно, не кричала и не устраивала сцен.

Позже выяснилось, что никакой взрывчатки у нее не было — инцидент оказался неудачной шуткой. Тем не менее, рейс был задержан на два часа из-за необходимости проведения дополнительных проверок и обеспечения безопасности остальных пассажиров.

После высадки женщина была передана следователю и сотрудникам полиции аэропорта Соекарно-Хатта. В настоящее время проводится проверка, которая может повлечь за собой административные или даже уголовные меры.

Представитель авиакомпании Batik Air, Дананг Мандала Приханторо, подтвердил, что пассажирка внесена в черный список и больше не сможет летать рейсами перевозчика.

"Сидевшая на месте 11Е пассажирка сделала заявление, содержащее угрозу. Никаких взрывоопасных предметов найдено не было, но мы применили внутренние санкции в виде пожизненной блокировки на перелеты", — сказал он.

Самолет выполнял рейс в город Манадо, расположенный на острове Северный Сулавеси.

