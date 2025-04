Жінку вигнали з літака через невдалий жарт: що вона сказала (фото)

Незграбний жарт про вибухівку обернувся для пасажирки допитом, двогодинною затримкою рейсу і довічним баном від авіакомпанії. Жінка заявила бортпровідниці, що в неї із собою бомба.

Про це пише Need To Know.

Пасажирку авіакомпанії Batik Air зняли з рейсу і передали поліції після того, як вона заявила стюардесі, що пронесла на борт вибухівку. Інцидент стався в Індонезії, коли літак готувався до вильоту з міжнародного аеропорту Соекарно-Хатта в Джакарті.

Літня жінка, яка перебувала на місці 11Е, несподівано звернулася до бортпровідниці і сказала, що у неї при собі бомба.

Спрацювали стандартні заходи безпеки: повідомлення негайно передали командиру повітряного судна і співробітникам служби авіаційної безпеки. На борт оперативно піднявся офіцер, який підійшов до жінки й ввічливо, без застосування сили, попросив її вийти з салону. Пасажирка підкорилася без опору.

Літня жінка заявила стюардесі, що пронесла на борт вибухівку Фото: Jam Press

Один із пасажирів, Майкл Ясут, зняв те, що відбувається, на відео. На кадрах видно, як жінка спокійно збирає свої речі, проходить проходом і залишає салон у супроводі персоналу. Він зазначив, що вона поводилася стримано, не кричала і не влаштовувала сцен.

Пізніше з'ясувалося, що ніякої вибухівки у неї не було — інцидент виявився невдалим жартом. Проте рейс затримали на дві години через необхідність проведення додаткових перевірок і забезпечення безпеки інших пасажирів.

Після висадки жінку передали слідчому і співробітникам поліції аеропорту Соекарно-Хатта. Наразі проводять перевірку, яка може спричинити за собою адміністративні або навіть кримінальні заходи.

Представник авіакомпанії Batik Air, Дананг Мандала Пріханторо, підтвердив, що пасажирку занесено до чорного списку і вона більше не зможе літати рейсами перевізника.

"Пасажирка, яка сиділа на місці 11Е, зробила заяву, що містила погрозу. Жодних вибухонебезпечних предметів знайдено не було, але ми застосували внутрішні санкції у вигляді довічного блокування на перельоти", — сказав він.

Літак виконував рейс до міста Манадо, розташованого на острові Північний Сулавесі.

