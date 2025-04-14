Студентка долає 6400 км щотижня заради навчання в іншій країні: скільки вона витрачає

Нат Седільо та її чоловік Сантьяго переїхали з Нью-Йорка (США) до Мексики, але щотижня дружина повертається в мегаполіс заради навчання.

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Про це жінка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Для Нат Седільо щотижневі перельоти з Мехіко до Нью-Йорка — не примха, а необхідність. 30-річна студентка юридичного факультету, що спеціалізується на інтелектуальній власності, завершує своє навчання в одному з провідних університетів у США, долаючи щотижня понад 4000 миль (понад 6400 км). На дорогу, харчування та житло за семестр вона вже витратила понад 2000 доларів.

Раніше Нат та її чоловік Сантьяго жили в Брукліні, але наприкінці минулого року перебралися до столиці Мексики. Причина проста: там дешевше і комфортніше.

"Це виснажливо, але воно того варте", — зізнається Седільо.

Седільо розповіла, що її дводенні щотижневі поїздки на роботу починаються о 4:00 ранку щопонеділка Фото: TikTok

Видання New York Post зазначає, що Нат така не одна. Дедалі більше американців вважають за краще жити в доступних за ціною регіонах, але працювати або вчитися в мегаполісах. За даними Стенфордського університету, кількість "супервідрядних", які долають понад 75 миль до місця призначення, різко зросла — на 89% тільки в Нью-Йорку.

Приміром, перукар Кейтлін Джей регулярно літає з Північної Кароліни, щоб продовжувати працювати на Мангеттені — це майже 600 миль (965 км) в один бік.

"Це дешевше, ніж знімати квартиру у Верхньому Вест-Сайді", — пояснює вона.

Седільо визнає: Нью-Йорк завжди був її пристрастю, але до переїзду з чоловіком доводилося економити на всьому. Тепер вони насолоджуються сонцем, культурою і доступним життям у Мехіко.

"Найкращі дні — ті, коли я не в дорозі", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах. Подружжя знайшло спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безкоштовно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця.