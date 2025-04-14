Студентка преодолевает 6400 км каждую неделю ради учебы в другой стране: сколько она тратит

Нат Седильо и ее муж Сантьяго переехали из Нью-Йорка (США) в Мексику, но каждую неделю супруга возвращается в мегаполис ради учебы.

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Об этом женщина рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Для Нат Седильо еженедельные перелеты из Мехико в Нью-Йорк — не прихоть, а необходимость. 30-летняя студентка юридического факультета, специализирующаяся на интеллектуальной собственности, завершает свое обучение в одном из ведущих университетов в США, преодолевая каждую неделю более 4000 миль (более 6400 км). На дорогу, питание и жилье за семестр она уже потратила свыше 2000 долларов.

Ранее Нат и ее муж Сантьяго жили в Бруклине, но в конце прошлого года перебрались в столицу Мексики. Причина проста: там дешевле и комфортнее.

"Это утомительно, но оно того стоит", — признается Седильо.

Седильо рассказала, что ее двухдневные еженедельные поездки на работу начинаются в 4:00 утра по понедельникам Фото: TikTok

Издание New York Post отмечает, что Нат такая не одна. Все больше американцев предпочитают жить в доступных по цене регионах, но работать или учиться в мегаполисах. По данным Стэнфордского университета, число "суперкомандировочных", преодолевающих более 75 миль до места назначения, резко возросло — на 89% только в Нью-Йорке.

К примеру, парикмахер Кейтлин Джей регулярно летает из Северной Каролины, чтобы продолжать работать на Манхэттене — это почти 600 миль (965 км) в одну сторону.

"Это дешевле, чем снимать квартиру в Верхнем Вест-Сайде", — объясняет она.

Седильо признает: Нью-Йорк всегда был ее страстью, но до переезда с мужем приходилось экономить на всем. Теперь они наслаждаются солнцем, культурой и доступной жизнью в Мехико.

"Лучшие дни — те, когда я не в дороге", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах. Супруги нашли способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Также стало известно, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно. Жительница Шотландии Рэйчел Рейд, выигравшая роскошный особняк в Суррее (Англия) снизила цену, так и не дождавшись покупателя.