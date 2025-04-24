Брак льотчиків — як терміново вирішити велику проблему ВПС США

Сучасні ВПС виглядають дуже скромно порівняно з епохою свого розквіту: всього 142 бомбардувальники і трохи більше двох тисяч винищувачів. При цьому вік середнього бомбардувальника ВПС США — близько 50 років, а середнього льотчика винищувача — приблизно 30 років.

Related video

Хізер Пенні, колишній льотчик F-16, а нині старший науковий співробітник Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла при AFA, стверджує, що ВПС США необхідно терміново розв'язати проблему нестачі льотчиків, щоб успішно протистояти найближчим суперникам. Про це пише журналіст Харрісон Касс у своїй статті, яку переклав Фокус.

"За більш ніж десятиліття, — пише Пенні, — ВПС недоотримали близько двох тисяч льотчиків, (у 2024 році показник становив близько 1850). З урахуванням старіння парку бойових літаків, планованого скорочення ВПС і кількості ескадрилій проблема ускладнюється, і зараз відомство щосили намагається забезпечити своїх льотчиків досвідом, необхідним для успіху в бойових діях".

На думку Пенні, для розв'язання цієї проблеми знадобиться поповнення ВПС новими льотчиками, заохочення нинішніх льотчиків до того, щоб залишатися на службі, і придбання нових літаків.

Корінь проблеми з льотчиками ВПС

Під час холодної війни, коли США готувалися до конфлікту з Радянським Союзом, ВПС складалися з 422 бомбардувальників і понад 4 тисяч винищувачів. Сьогоднішня чисельність ВПС відносно невелика — всього 142 бомбардувальники і трохи більше 2 тисяч винищувачів.

Ілюстративне фото Фото: U.S. Air Force

На додачу до проблем, пов'язаних з обмеженим розміром сил, Пенні вказує на проблеми з віком військовослужбовців. Середній бомбардувальник ВПС США має вік близько п'ятдесяти років, а середній льотчик винищувача — близько тридцяти років.

"Вік безпосередньо пов'язаний з готовністю, оскільки з роками літаки потребують більшого технічного обслуговування, що знижує їхню експлуатаційну готовність", — пише Пенні. Але розширення парку літаків — це тільки частина проблеми. ВПС також необхідно збільшити штат пілотів, що навряд чи можна назвати простим процесом: "На підготовку досвідченого бойового льотчика йдуть роки, і у ВПС може не вистачити часу на рекрутинг, навчання і сезонну заміну нових льотчиків у необхідному темпі".

Заохочення льотчиків — теж проблема.

"Льотчики дедалі частіше висловлюють своє невдоволення тим, що вони служать в умовах авралів і браку персоналу, — пише Пенні. — Постійний високий темп роботи змушує все більше льотчиків ВПС залишати службу". У багатьох випадках льотчики залишають службу, щоб працювати в комерційних авіакомпаніях, де вони можуть отримувати шестизначні зарплати і мати відносно вільний графік роботи.

Три способи вирішити проблему рекрутингу у ВПС

Всеосяжна доповідь Пенні заслуговує на прочитання. Для читачів, яким потрібен короткий огляд, наприкінці доповіді наводиться список рекомендацій. Перша з них — "розширити активний компонент винищувальних сил, щоб збільшити кількість і швидкість, з якою вони можуть приймати нових льотчиків і підтримувати боєготовність". Пенні стверджує, що збільшення кількості літаків дасть змогу ВПС готувати більш досвідчених льотчиків-винищувачів у темпі, достатньому для пом'якшення відтоку досвідчених льотчиків зі служби.

Ілюстративне фото Фото: Twitter

Як відступ автор хотів би додати, що ВПС слід переглянути процедуру звільнення за медичними показаннями, яка часто дискваліфікує сповнених ентузіазму і талановитих льотчиків з несуттєвих причин.

Друга рекомендація Пенні — збільшити кількість ескадрилій "резервного компонента" і кількість літаків, приписаних до кожної з них. Резервний компонент — це спосіб залучити й утримати досвідчених льотчиків-винищувачів, які залишають дійсну військову службу, пропонуючи "найменш руйнівний спосіб збільшити кількість досвідчених бойових льотчиків у загальній чисельності сил".

Нарешті, Пенні виступає за модернізацію активного і резервного компонентів. Корінь проблеми і ключ до вирішення, на думку Пенні, полягає в тому, щоб припинити недофінансування ВПС. Як висловився начальник штабу ВПС генерал Девід Олвін, "країні потрібно більше ВПС".

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.