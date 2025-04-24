Нехватка летчиков – как срочно решить большую проблему ВВС США

Современные ВВС выглядят очень скромно по сравнению с эпохой своего расцвета: всего 142 бомбардировщика и чуть более двух тысяч истребителей. При этом возраст среднего бомбардировщика ВВС США – около 50 лет, а среднего летчика истребителя – примерно 30 лет.

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Хизер Пенни, бывший летчик F-16, а ныне старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований имени Митчелла при AFA, утверждает, что ВВС США необходимо срочно решить проблему нехватки летчиков, чтобы успешно противостоять ближайшим соперникам. Об этом пишет журналист Харрисон Касс в своей статье, которую перевел Фокус.

"За более чем десятилетие, – пишет Пенни, – ВВС недополучили около двух тысяч летчиков, (в 2024 году показатель составлял около 1850). С учетом старения парка боевых самолетов, планируемого сокращения ВВС и числа эскадрилий проблема усложняется, и сейчас ведомство изо всех сил старается обеспечить своих летчиков опытом, необходимым для успеха в боевых действиях".

По мнению Пенни, для решения этой проблемы потребуется пополнение ВВС новыми летчиками, поощрение нынешних летчиков к тому, чтобы оставаться на службе, и приобретение новых самолетов.

Корень проблемы с летчиками ВВС

Во время холодной войны, когда США готовились к конфликту с Советским Союзом, ВВС включали в себя 422 бомбардировщика и более 4 тысяч истребителей. Сегодняшняя численность ВВС относительно невелика – всего 142 бомбардировщика и немногим более 2 тысяч истребителей.

Иллюстративное фото Фото: U.S. Air Force

Вдобавок к проблемам, связанным с ограниченным размером сил, Пенни указывает на проблемы с возрастом военнослужащих. Средний бомбардировщик ВВС США имеет возраст около пятидесяти лет, а средний летчик истребителя – около тридцати лет.

"Возраст напрямую связан с готовностью, поскольку с годами самолеты нуждаются в большем техническом обслуживании, что снижает их эксплуатационную готовность", – пишет Пенни. Но расширение парка самолетов – это только часть проблемы. ВВС также необходимо увеличить штат пилотов, что едва ли можно назвать простым процессом: "На подготовку опытного боевого летчика уходят годы, и у ВВС может не хватить времени на рекрутинг, обучение и сезонную замену новых летчиков в необходимом темпе".

Поощрение летчиков – тоже проблема.

"Летчики все чаще выражают свое недовольство тем, что они служат в условиях авралов и нехватки персонала, – пишет Пенни. – Постоянный высокий темп работы заставляет все больше летчиков ВВС покидать службу". Во многих случаях летчики покидают службу, чтобы работать в коммерческих авиакомпаниях, где они могут получать шестизначные зарплаты и иметь относительно свободный график работы.

Три способа решить проблему рекрутинга в ВВС

Всеобъемлющий доклад Пенни заслуживает прочтения. Для читателей, которым нужен краткий обзор, в конце доклада приводится список рекомендаций. Первая из них – "расширить активный компонент истребительных сил, чтобы увеличить количество и скорость, с которой они могут принимать новых летчиков и поддерживать боеготовность". Пенни утверждает, что увеличение количества самолетов позволит ВВС готовить более опытных летчиков-истребителей в темпе, достаточном для смягчения оттока опытных летчиков со службы.

Иллюстративное фото Фото: Twitter

В качестве отступления автор хотел бы добавить, что ВВС следует пересмотреть процедуру увольнения по медицинским показаниям, которая часто дисквалифицирует исполненных энтузиазма и талантливых летчиков по несущественным причинам.

Вторая рекомендация Пенни – увеличить число эскадрилий "резервного компонента" и количество самолетов, приписанных к каждой из них. Резервный компонент – это способ привлечь и удержать опытных летчиков-истребителей, покидающих действительную военную службу, предлагая "наименее разорительный способ увеличить число опытных боевых летчиков в общей численности сил".

Наконец, Пенни выступает за модернизацию активного и резервного компонентов. Корень проблемы и ключ к решению, по мнению Пенни, заключается в том, чтобы прекратить недофинансирование ВВС. Как высказался начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, "стране нужно больше ВВС".

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.