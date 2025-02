Летающий ядерный авианосец. CL-1201 — дерзкая мечта ВВС США

Американцы не собирались всерьез строить этот самолет. Но если бы все же построили, он стал бы самой большой летающей машиной из когда-либо созданных.

Летающие авианосцы – не просто фантазия сценаристов "Доктора Кто" и "Мстителей" Marvel. Это реальная концепция, созданная Соединенными Штатами в разгар холодной войны. В то напряженное время американцы постоянно придумывали радикальные идеи, чтобы догнать и перегнать Советский Союз. Вот тут-то и возникла концепция самолета CL-1201, разработанная компанией Lockheed Martin.

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта об амбициозной идее американцев создать самолет CL-1201.

Благодаря размаху крыльев в более чем 340 метров Lockheed CL-1201 стал бы самым большим самолетом из когда-либо созданных. Ах да, и еще он должен был работать на ядерном топливе.

Тепло, вырабатываемое реактором, обеспечивало бы тягу воздуха, устраняя необходимость в традиционном топливе, которое в любом случае стало бы слишком дорогим для такого тяжелого самолета, как CL-1201. Ядерная силовая установка должна была держать самолет в воздухе в течение 41 дня – предусматривалось, что он будет приземляться только ради своего экипажа.

Технические характеристики CL-1201

Согласно планам компании Lockheed, размах крыльев CL-1201 должен был составить 341 метр, длина – 170 метров, а грузоподъемность – до 6 тысяч тонн. Самолет должен был вмещать экипаж от 400 до 845 человек. Что касается боевых самолетов на борту CL-1201, то в их число входил F-4 Phantom II, который в то время был основным многоцелевым истребителем для вооруженных сил США. Всего на борту CL-1201 должно было находиться от 22 до 24 истребителей. Некоторые из этих самолетов должны были быть пристыкованы под массивными крыльями CL-1201. Другие размещались бы во внутренних ангарах.

Идея создания CL-1201 заключалась в том, чтобы предоставить Соединенным Штатам возможность проецировать военную мощь в регионах, недоступных для военно-морских или сухопутных сил. Во времена холодной войны американцы постоянно беспокоились о том, что Советский Союз заблокирует доступ к их силам в критически важных регионах. CL-1201 был способен пробить советскую блокаду в случае конфликта и нанести при этом огромный урон врагу.

К тому же самолет должен был стать мобильным командным центром. Хотя он и не был похож на "Геликарриер" из фильма Marvel "Мстители" 2012 года, он оказал бы такое же влияние на стратегическую обстановку.

Если бы американцы продвинулись в создании CL-1201, это было бы невероятным инженерным подвигом и свидетельством всего безумия эпохи холодной войны. Но Вашингтон никак не мог всерьез решиться на строительство этого самолета. Поскольку в CL-1201 использовался ядерный реактор, существовали реальные опасения, что в случае повреждения или падения самолет превратится в миниатюрную ядерную бомбу. Стоимость одной только постройки такого авианосца была бы огромной, не говоря уже о стоимости его обслуживания в течение многих лет.

Более того, чтобы придать самолету приемлемую аэродинамику, потребовались бы специальные материалы. Таких материалов еще не существовало в 1960-х годах, когда CL-1201 впервые задумали инженеры Lockheed. И это не говоря уже о сложнейших операциях, связанных с задачей обеспечения невероятного 41-дневного полета нашего левиафана.

Фантастический самолет ушедшей эпохи

Самолет CL-1201 – один из любимчиков фанатов авиации времен холодной войны. Это напоминание о том, насколько опасной была холодная война и как отчаянно этот великий идеологический конфликт заставлял работать как специалистов по стратегическому планированию, так и инженеров. Даже в современную высокотехнологичную эпоху подобный проект выглядит весьма сложным. Однако в 1960-е годы он был бы практически невозможен. Тем не менее, это показывает, насколько дерзкими были мечты американцев в те времена.

Сейчас, когда оборонно-промышленная база США разрушена на корню и находится под сильнейшим давлением, печально, что ни один американский лидер даже не мыслит о том, чтобы создать такой самолет. Когда CL-1201 был задуман, существовала реальная возможность того, что эта птица когда-нибудь будет построена. Если бы такое предложение прозвучало сегодня, его бы подняли на смех – несмотря на то, что большая часть технологий, необходимых для функционирования такого самолета, с тех пор стала доступной.

