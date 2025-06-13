"Абсурдная ситуация": из поезда высадили всех пассажиров, потому что он был "слишком грязный"

Перевозчик Deutsche Bahn в Германии остановил поезд и высадил из него всех людей из-за того, что состав был "слишком грязным", чтобы продолжать движение. Возмущенные пассажиры рассказали, что поезд выглядел обычным, и требование проводников показалось им шуткой.

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Скоростной поезд ICE 886 отправился из Мюнхена в Гамбург в 6:12 утра 10 июня. Однако в 7:30 в громкоговоритель прозвучало объявление, что всех пассажиров просят выйти на следующей станции в Нюрнберге, пишет журнал Stern.

"Этот поезд слишком грязный, чтобы мы могли продолжать движение", — говорилось в объявлении.

Пассажирам предложили найти в Нюрнберге альтернативные пересадки, однако для персонала станции ситуация была экстремальной и к кассам образовалась 50-метровая очередь. Многие люди волновались, получат ли они вообще место в поезде.

Один из пассажиров, 56-летний Том Юнкерсдорф, рассказал журналистам, что забронировал билет на первый рейс, чтобы посетить свою 83-летнюю больную мать в отделении интенсивной терапии больницы в Ганновере. Из-за инцидента на железной дороге он задержался, потому что следующий поезд в Гамбург должен был прибыть только через час.

"Это был момент, когда некоторые люди подумали: ладно, это шутка, это скрытая камера. Но на самом деле именно так и подразумевалось", — рассказал Юнкерсдорф.

Он добавил, что не понимает, как поезд, который первым вышел на маршрут в то утро, мог быть грязным. По словам Юнкерсдорфа, он не увидел грязи, о которой говорили проводники.

"Абсолютно абсурдная ситуация. Поезд выглядел так, как обычно выглядят все поезда на железной дороге", — сказал предприниматель.

Немецкий поезд высадил пассажиров из-за грязи: что говорит перевозчик

Железнодорожная компания Deutsche Bahn в ответ на запрос журналистов заявила, что во время путешествия не были соблюдены ее высокие стандарты, поэтому персонал борта решил, что продолжать поездку было бы нецелесообразно.

"Мы искренне извиняемся перед нашими пассажирами на борту ICE 886. Наша цель — чтобы поезд дальнего следования соответствовал высоким стандартам качества во время путешествия по Германии", — сказали в компании.

Также перевозчик отметил, что пассажиры поезда могут подать онлайн заявку на компенсацию.

Напомним, Фокус писал о путешествии девушки из Северной Ирландии, которая купила путевку в "секретное место" за 129 фунтов (около 7 тыс. грн) Вместо "таинственного путешествия" ей предложили поездку в Эдинбург, где она жила последние четыре года.

Также Фокус рассказывал о туристе, который задремал на багажной ленте в аэропорту города Гонконга.