Родина витратила $140 тисяч на поїзд у стилі панди: поїздка обернулась скандалом (фото)

Китайська сім’я витратила 960 тисяч юанів ($140 тис, 5,6 млн грн) на преміальний тур тематичним потягом. Проте замість обіцяного сервісу вони отримали виснажливий графік та послуги, далеких від реклами.

Як повідомляє South China Morning Post, історія великої родини з провінції Цзілінь, яка віддала 960 тисяч юанів ($140 тис, 5,6 млн грн) за 17-денну подорож поїздом "Panda Express", викликала хвилю обговорень у китайських соцмережах. Пасажири заявили, що обіцяні організаторами умови виявилися значно гіршими за рекламовані.

Поїздка, яку родина з 26 осіб здійснила у липні, мала включати комфортні купе з власними ванними кімнатами, розміщення у п’ятизіркових готелях, харчування з 15 сніданками та понад 30 вишуканими стравами, а також культурні шоу.

Для мандрівників передбачена музична кімната розміром з поїзд Фото: Скриншот

Проте реальність виявилася зовсім іншою. За словами учасників туру, замість "делікатесів у стилі панд" їм подавали звичайні страви, а в гірській місцевості люди, які страждали від симптомів висотної хвороби, не могли отримати допомогу від цілодобової служби підтримки — дзвінки залишалися без відповіді.

Користувач, який опублікував відео зі скаргами, зазначив, що тур нагадував "вишкіл спецпризначенців".

"Ми весь день проводили у поїздках та екскурсіях. На потяг поверталися лише після 23:00, а вранці вже о шостій мали знову виїжджати. Нам доводилося митися в туалетах вокзалу, а автобуси іноді чекали по кілька годин просто неба", – розповів він.

За словами інших учасників, під час туру постійно був присутній лікар, адже умови могли становити ризик для людей похилого віку чи тих, хто мав проблеми зі здоров’ям.

Пізніше туристичне агентство пояснило, що "вишукані страви", які демонстрували у рекламних роликах, були лише реквізитом для презентацій, а не реальним меню для пасажирів.

Страви у потягу Panda Express Фото: Скриншот

Нині родина намагається добитися компенсації за зіпсовану подорож.

Розкішний потяг "Panda Express" експлуатується компанією China Railway Chengdu з березня 2021 року. Він позиціюється як популярний туристичний продукт, особливо серед сімей, які організовують подорожі для літніх родичів.

У Panda Express також є кімната для гри в китайську гру маджонг Фото: Скриншот

Історія вже набула розголосу в китайських медіа та викликала дискусії в мережі. Коментатори дивуються вартості подорожі, зазначаючи, що за $140 тис. можна було б здійснити кілька розкішних турів Європою або навіть зробити перший внесок за квартиру.

