Від розсади до шолома для улюбленця: в "Укрзалізниці" розповіли про цікаві знахідки у вагонах

За перші сім місяців 2025 року українці забули у потягах понад 11 тисяч речей. Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці", були серед них як щось звичне, наприклад ключі й гаманці, так і несподівані "цікавинки".

Related video

"Від початку 2025 року ми отримали 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі. Минулоріч цих запитів було на 40% менше", — заявили у держпідприємстві.

Пасажири й пасажирки губили свої навушники, ключі, документи, гаманці й сумки. Однак траплялися й "різні цікавинки", зокрема шолом для кота, кущі лохини, укулеле, деревʼяний меч і навіть портмоне з фото Степана Бандери.

"Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов'язково перевіряйте свої речі — чи на місці ваші кущі та розсада, коти, вудочки та шоломи", — порадили в "Укрзалізниці".

Пресслужба зауважила, що якщо все ж таки було щось загублене, для таких ситуацій є спеціальна форма. Однак українців закликали заповнювати дані уважно, адже після оформлення заявки їх не можна буде відредагувати.

"Введені дані оброблятимуться конфіденційно і виключно для опрацювання вашого запиту. Вкажіть якомога більше деталей. Це суттєво допоможе прискорити пошук! Ми оброблюємо заявки та зв'язуємося з пасажирами зазвичай впродовж доби в порядку черги. Розуміємо, що ви тривожитеся та засмучені, але просимо поставитися з розумінням і чекати на відповідь", — додали в УЗ.

Нагадаємо, 6 серпня в "Укрзалізниці" прокоментували ситуацію з відсутністю квитків. У серпні навантаження на держпідприємство досягло піка — попит перевищує пропозицію в 4–5 разів, і найбільший ажіотаж система фіксує у перші хвилини після відкриття продажу.

З 1 серпня "Укрзалізниця" змінила правила купівлі квитків на низку потягів. Придбати квитки за цими маршрутами через касу неможливо, лише онлайн.