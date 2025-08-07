От рассады до шлема для любимца: в "Укрзалізниці" рассказали об интересных находках в вагонах

За первые семь месяцев 2025 года украинцы забыли в поездах более 11 тысяч вещей. Как сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", были среди них как что-то привычное, например ключи и кошельки, так и неожиданные "интересности".

Related video

"С начала 2025 года мы получили 11 445 заявок с просьбой найти потерянные вещи. В прошлом году этих запросов было на 40% меньше", — заявили в госпредприятии.

Пассажиры и пассажирки теряли свои наушники, ключи, документы, кошельки и сумки. Однако попадались и "разные интересности", в частности шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и даже портмоне с фото Степана Бандеры.

"После прибытия поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи — на месте ли ваши кусты и рассада, коты, удочки и шлемы", — посоветовали в "Укрзалізниці".

Пресс-служба отметила, что если все же было что-то утеряно, для таких ситуаций есть специальная форма. Однако украинцев призвали заполнять данные внимательно, ведь после оформления заявки их нельзя будет отредактировать.

"Введенные данные будут обрабатываться конфиденциально и исключительно для обработки вашего запроса. Укажите как можно больше деталей. Это существенно поможет ускорить поиск! Мы обрабатываем заявки и связываемся с пассажирами обычно в течение суток в порядке очереди. Понимаем, что вы тревожитесь и расстроены, но просим отнестись с пониманием и ждать ответа", — добавили в УЗ.

Напомним, 6 августа в "Укрзалізниці" прокомментировали ситуацию с отсутствием билетов. В августе нагрузка на госпредприятие достигла пика — спрос превышает предложение в 4-5 раз, и наибольший ажиотаж система фиксирует в первые минуты после открытия продажи.

С 1 августа "Укрзалізниця" изменила правила покупки билетов на ряд поездов. Купить билеты по этим маршрутам через кассу невозможно, только онлайн.