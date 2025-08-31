Котячий конфлікт: жінка отримала штраф через скарги на нявкання свого вихованця

У Франції пасажирка потяга Париж–Ванн отримала штраф у розмірі 110 євро (близько 5 тис. грн) після того, як її кіт Моне голосно нявкав під час поїздки. Інцидент викликав суперечки між власницею тварини та залізничною компанією.

Як повідомляє MS News, жінка, на ім’я Камілла, заздалегідь придбала окремий залізничний квиток для кота вартістю 7 євро (320 грн), дотримуючись правил перевезення домашніх улюбленців. Тварина перебувала у клітці, однак після скарг пасажирів на нявкання провідник наклав на власницю штраф.

Камілла пояснила, що кіт лише кілька разів нявкнув на початку поїздки. Водночас французьке видання La Dépêche повідомило, що у службовому протоколі було вказано "безперервне нявкання" та численні звернення пасажирів. Кондуктор зазначив, що власниця відмовилася пересісти до іншого вагону, хоча це могло б знизити рівень напруженості серед пасажирів.

"Кіт галасував, і ми вимагаємо складання протоколу про порушення громадського порядку", – йдеться у записі провідника.

Камілла заявила, що розчарована рішенням залізничників.

"Прикро, що залізниця може штрафувати людей, які дотримуються правил та роблять усе необхідне для безпечної подорожі зі своєю твариною", – наголосила вона.

У відповідь компанія підтримала дії своїх співробітників. Там пояснили, що штраф було накладено через "зростання напруженості" серед пасажирів. Представники залізниці підкреслили, що провідники запропонували жінці пересадку до іншого вагону з вільними місцями, проте вона відмовилася.

Разом із тим у компанії зазначили, що штрафи можна оскаржити. Камілла вже подала апеляцію, а залізниця пообіцяла переглянути ситуацію, враховуючи її пояснення.

Нагадаємо, за правилами французької залізниці, власники зобов’язані купувати окремий квиток для перевезення домашніх тварин та розміщувати їх у спеціальних контейнерах.

