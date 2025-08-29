Жінка викликала майстра додому: реакція кішки на чужого чоловіка підкорила мережу (фото)

Жінка викликала до себе додому майстра з обслуговування через несправність: однак вона не була готовою до реакції її кішки на чужинця, що переступив поріг будинку.

Чоловік потрапив на "жіночу територію", пожартувала власниця. Відеоролик з кадрами реакції кішки на чужинця жінка поширила у TikTok й за кілька днів він зібрав понад 1,7 мільйона уподобань та ще понад 3500 коментарів від користувачів, які вибухнули під час перегляду.

Кадри демонструють, як кішка, заходячи у кімнату, у якій працює майстер з обслуговування, завмирає на місці. Вона спрямувала на чоловіка допитливий погляд, який не відводила деякий час. При цьому тварина нервово помахувала хвостом.

Колаж Фокус | реакція кішки на появу чужого чоловіка в домі

Власниця підписала цей відеоролик словами про "дівчачий" простір.

"Моя кішка, коли технік-чоловік заходить до нашої дівчачої квартири", — зазначила вона.

Така реакція кішки викликала сміх у користувачів соцмереж. Люди вказують зокрема на те, що тварина доволі сувора, оскільки дотримується незворушного погляду з чужинця.

"Вона така: чому чоловік тут?", — пожартував один із користувачів.

Дехто іронічно "засудив" власницю за те, що вона впустила чоловіка на "жіночу" територію.

"Вона не може повірити, що ти дозволила чоловікові ступити на її територію", — зазначив коментатор.

Також виявилося, що поведінка кішки не є унікальною, оскільки у багатьох користувачів коти ідентично реагують на появу чужинців у їхньому домі.

Як коти реагують на чужинців

Коти по-різному можуть реагувати на чужих людей, які заходять на їхню територію. Як свідчать дані ресурсу Social Pet Society, ці тварини зазвичай реагують на незнайомців з обережністю, демонструючи поведінку від цікавості до страху. Однак деякі коти впевнено підходять до чужинців, обнюхують їх.

Видання пише, що реакція кота на чужинця залежить від кількох чинників:

особистості кота, його характеру;

минулого досвіду спілкування з незнайомцями;

поведінки чужинця на території кота;

запаху незнайомця.

