Жінка викликала майстра додому: реакція кішки на чужого чоловіка підкорила мережу (фото)
Жінка викликала до себе додому майстра з обслуговування через несправність: однак вона не була готовою до реакції її кішки на чужинця, що переступив поріг будинку.
Чоловік потрапив на "жіночу територію", пожартувала власниця. Відеоролик з кадрами реакції кішки на чужинця жінка поширила у TikTok й за кілька днів він зібрав понад 1,7 мільйона уподобань та ще понад 3500 коментарів від користувачів, які вибухнули під час перегляду.
Кадри демонструють, як кішка, заходячи у кімнату, у якій працює майстер з обслуговування, завмирає на місці. Вона спрямувала на чоловіка допитливий погляд, який не відводила деякий час. При цьому тварина нервово помахувала хвостом.
Власниця підписала цей відеоролик словами про "дівчачий" простір.
"Моя кішка, коли технік-чоловік заходить до нашої дівчачої квартири", — зазначила вона.
Така реакція кішки викликала сміх у користувачів соцмереж. Люди вказують зокрема на те, що тварина доволі сувора, оскільки дотримується незворушного погляду з чужинця.
"Вона така: чому чоловік тут?", — пожартував один із користувачів.
Дехто іронічно "засудив" власницю за те, що вона впустила чоловіка на "жіночу" територію.
"Вона не може повірити, що ти дозволила чоловікові ступити на її територію", — зазначив коментатор.
Також виявилося, що поведінка кішки не є унікальною, оскільки у багатьох користувачів коти ідентично реагують на появу чужинців у їхньому домі.
Як коти реагують на чужинців
Коти по-різному можуть реагувати на чужих людей, які заходять на їхню територію. Як свідчать дані ресурсу Social Pet Society, ці тварини зазвичай реагують на незнайомців з обережністю, демонструючи поведінку від цікавості до страху. Однак деякі коти впевнено підходять до чужинців, обнюхують їх.
Видання пише, що реакція кота на чужинця залежить від кількох чинників:
- особистості кота, його характеру;
- минулого досвіду спілкування з незнайомцями;
- поведінки чужинця на території кота;
- запаху незнайомця.
