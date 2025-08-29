Женщина вызвала мастера на дом: реакция кошки на чужого мужчину покорила сеть (фото)

Женщина вызвала к себе домой мастера по обслуживанию из-за неисправности: однако она не была готова к реакции ее кошки на чужака, переступившего порог дома.

Мужчина попал на "женскую территорию", пошутила владелица. Видеоролик с кадрами реакции кошки на чужака женщина распространила в TikTok и за несколько дней он собрал более 1,7 миллиона лайков и еще более 3500 комментариев от пользователей, которые взорвались во время просмотра.

Кадры демонстрируют, как кошка, заходя в комнату, в которой работает мастер по обслуживанию, замирает на месте. Она устремила на мужчину пытливый взгляд, который не отводила некоторое время. При этом животное нервно помахивало хвостом.

Коллаж Фокус | реакция кошки на появление чужого мужчины в доме

Владелица подписала этот видеоролик словами о "девчачьем" пространстве.

"Моя кошка, когда техник-мужчина заходит в нашу девчачью квартиру", — отметила она.

Такая реакция кошки вызвала смех у пользователей соцсетей. Люди указывают в частности на то, что животное довольно строгое, поскольку придерживается невозмутимого взгляда с чужака.

"Она такая: почему мужчина здесь?", — пошутил один из пользователей.

Некоторые иронично "осудили" владелицу за то, что она впустила мужчину на "женскую" территорию.

"Она не может поверить, что ты позволила мужчине ступить на ее территорию", — отметил комментатор.

Также оказалось, что поведение кошки не является уникальным, поскольку у многих пользователей коты идентично реагируют на появление чужаков в их доме.

Как коты реагируют на чужаков

Коты по-разному могут реагировать на чужих людей, которые заходят на их территорию. Как свидетельствуют данные ресурса Social Pet Society, эти животные обычно реагируют на незнакомцев с осторожностью, демонстрируя поведение от любопытства до страха. Однако некоторые коты уверенно подходят к чужакам, обнюхивают их.

Издание пишет, что реакция кота на чужака зависит от нескольких факторов:

личности кота, его характера;

прошлого опыта общения с незнакомцами;

поведения чужака на территории кота;

запаха незнакомца.

