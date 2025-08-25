Женщина пыталась помочь кошке сбросить лишний вес: однако у животного были другие планы (фото)
Аннабель Уильямс пыталась сделать все, чтобы ее домашняя любимица — полосатая кошка Лу — сбросила лишний вес, который может навредить животному. Однако у кошки были свои планы.
Когда женщина отвела кошку к ветеринару, тот посоветовал помочь сбросить два килограмма животному, организовав прогулки. Видеоролик, которым владелица кошки поделилась в TikTok, покорил пользователей, поскольку кадры демонстрируют смешное поведение животного.
Аннабель пыталась выгулять Лу на поводке, однако кошка ступила лишь несколько шагов и распласталась на улице. При этом животное медленно и лениво переворачивалось с боку на бок, демонстрируя то, что выбирает отдых под солнечными лучами вместо физических нагрузок.
На фоне слышно также, как владельцы пытаются убедить Лу сделать еще хотя бы несколько шагов. Однако кошка при этом делает только один, и только для того, чтобы изменить позу.
Пользователей покорили кадры, как Лу лениво отдыхает и отказывается гулять. Видеоролик за несколько дней собрал более 115 тысяч лайков и почти 1000 комментариев.
"Она не создана для прогулочной жизни. Она — непринужденная королева загара", — подчеркнул один из пользователей.
Другой пользователь отметил, что Лу на самом деле движется, хоть и благодаря переворачиванию с боку на бок. "Это победа", — сказал он.
Как помочь коту похудеть, когда у него есть лишний вес
Лишний вес у кошек, как и у людей, может вызвать ряд проблем со здоровьем. Поэтому эксперты платформы Cats Protection советуют предпринимать следующие действия, если у вашего животного есть лишний вес:
- постепенно уменьшать суточную норму пищи;
- уменьшить употребление сладостей;
- регулярно взвешивать кота, чтобы отслеживать прогресс;
- включить в рацион продукты, способствующие снижению веса;
- поощрять животное больше двигаться.
Заставить кота больше двигаться можно, например, рассыпав корм по дому, или же активно используя любимые игрушки животного.
Напомним, ранее издание Newsweek рассказывало, как женщина впервые поздоровалась с кошкой через камеру наблюдения за животными.
Также в Newsweek поделились историей, как женщина принесла домой кошку своего друга: реакция ее животных покорила сеть.