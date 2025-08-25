Женщина пыталась помочь кошке сбросить лишний вес: однако у животного были другие планы (фото)

Аннабель Уильямс пыталась сделать все, чтобы ее домашняя любимица — полосатая кошка Лу — сбросила лишний вес, который может навредить животному. Однако у кошки были свои планы.

Когда женщина отвела кошку к ветеринару, тот посоветовал помочь сбросить два килограмма животному, организовав прогулки. Видеоролик, которым владелица кошки поделилась в TikTok, покорил пользователей, поскольку кадры демонстрируют смешное поведение животного.

Аннабель пыталась выгулять Лу на поводке, однако кошка ступила лишь несколько шагов и распласталась на улице. При этом животное медленно и лениво переворачивалось с боку на бок, демонстрируя то, что выбирает отдых под солнечными лучами вместо физических нагрузок.

Коллаж Фокус | кошка выбирает отдых вместо прогулки

На фоне слышно также, как владельцы пытаются убедить Лу сделать еще хотя бы несколько шагов. Однако кошка при этом делает только один, и только для того, чтобы изменить позу.

Пользователей покорили кадры, как Лу лениво отдыхает и отказывается гулять. Видеоролик за несколько дней собрал более 115 тысяч лайков и почти 1000 комментариев.

"Она не создана для прогулочной жизни. Она — непринужденная королева загара", — подчеркнул один из пользователей.

Другой пользователь отметил, что Лу на самом деле движется, хоть и благодаря переворачиванию с боку на бок. "Это победа", — сказал он.

Как помочь коту похудеть, когда у него есть лишний вес

Лишний вес у кошек, как и у людей, может вызвать ряд проблем со здоровьем. Поэтому эксперты платформы Cats Protection советуют предпринимать следующие действия, если у вашего животного есть лишний вес:

постепенно уменьшать суточную норму пищи;

уменьшить употребление сладостей;

регулярно взвешивать кота, чтобы отслеживать прогресс;

включить в рацион продукты, способствующие снижению веса;

поощрять животное больше двигаться.

Заставить кота больше двигаться можно, например, рассыпав корм по дому, или же активно используя любимые игрушки животного.

