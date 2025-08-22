Женщина принесла домой любимца своего друга: реакция котов покорила сеть (фото)
Женщина принесла домой кошку своего друга, чтобы присмотреть за ней, считая, что они найдут общий язык. Однако неожиданная реакция ее двух домашних котов разрушили все ее надежды.
Женщина с ником @mckenziefrenziee в TikTok набрала более полумиллиона просмотров на видеоролике с драматической встречей котов в своем доме всего за несколько дней. Об этом пишет издание Newsweek.
Кадры демонстрируют, как ее коты-самцы нервно прячутся под столом, наблюдая за переносной сумкой, в которой находилась чужая кошка. Питомцы, широко открыв глаза, испуганно поглядывают на кошку Шанель, которую на тот момент еще даже не выпустили оттуда.
Когда камера поворачивается в сторону Шанель, то ловит момент, когда кошка строго смотрит на женщину. Владелица животных сразу "поняла, кто здесь главный". Также женщина подписала видеоролик словами о том, что взгляд кошки Шанель "ее убивает".
Пользователи соцсети разразились смехом на такую реакцию котов друг на друга.
"Она как будто говорит: когда я закончу с этими двумя, ты будешь следующим", — написал один из комментаторов.
Другой пользователь добавил: "Она выглядит такой готовой, чтобы начать драку".
Некоторым такая "суровая" реакция кошки пришлась по душе, и пользователи интересовались, не является ли такое поведение особенностью этой породы. К слову, сама кошка Шанель принадлежит к породе регдол.
Чем особенны коты породы регдол
Рэгдолл — порода крупных полудлинношерстных кошек, которые в среднем вырастают весом от 4,5 до 9 килограммов. Исследование, обнародованное на портале Joii Pet Care, свидетельствует о том, что коты этой породы имеют определенные особенности характера:
- нежные и общительные: рэгдоллы не относятся к кошкам с замкнутым характером. С ними легко можно найти связь;
- любят людей: рэгдоллы напоминают щенков и могут бегать или следить за своими владельцами по всему дому. Часто коты этой породы выходят к людям, когда те возвращаются домой;
- не импульсивны и не непредсказуемы: рэгдоллы быстро привыкают к новым людям и имеют спокойный характер.
Коты этой породы также хорошо приспособлены к жизни в помещении и не очень любят улицу.
