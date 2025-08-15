Женщина познакомила кошку с новым любимцем: она не была готова к такой реакции животного (видео)

22-летняя Робин Аббуд из Эдмонтона, что в Канаде, решила завести щенка. Но когда она познакомила собаку со своей кошкой, то была удивлена неожиданной реакцией любимицы.

Эмоции кошки от знакомства с новым членом семьи словно вызвали настоящий "кризис идентичности", поскольку та через несколько минут знакомства, казалось, повторила действия собаки. Видеоролик, на котором женщина запечатлела кадры знакомства животных, привлек внимание многих пользователей в Instagram, собрав более 270 тысяч лайков, пишет издание Newsweek.

На кадрах голубоглазая белая кошка, увидев собаку, начала ее обнюхивать сперва, но потом открыла рот, словно дублировала поведение пса.

Видеоролик владелица подписала словами о том, что новая собака "сломала" ее кошку.

"Я познакомила своего котенка с собакой. Думаю, он ее сломал... Небольшой кризис идентичности (или, что более вероятно, она над ним насмехается)", — отметила Робин.

Но опытная владелица домашних любимцев также добавила сразу, что причина такого поведения может быть совсем не шуткой.

"А если серьезно, то коты обычно не задыхаются, поэтому, если они задыхаются, это часто признак того, что они перегрелись, испугались или что-то может быть не так", — отметила Робин.

Женщина предполагает, что и собака, и кошка могли просто переволноваться, ведь пес попал в новую среду, а кошка ранее не имела опыта "общения" с собаками.

Какие признаки могут указывать на то, что кот переживает стресс

Коты, как и другие животные или люди, могут переживать стрессовые ситуации. Эксперты ресурса PetHelpFul объяснили, какие признаки указывают на то, что у вашего кота стресс:

чрезмерное вылизывание: если кот постоянно вылизывает свою шерсть, то это может указывать на то, что он пытается успокоить себя;

царапание мебели: это может быть сигналом о том, что животному что-то не нравится;

изменения в режиме сна: если кот начинает меньше спать, это может указывать на то, что он испытывает стресс;

изменения в аппетите: если животное отказывается от еды или ест меньше, это указывает на стресс или даже депрессию у питомца.

