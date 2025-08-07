Владельцы привели домой котенка: реакция кошки на нового любимца вызвала смех в сети (фото)

Мужчина привел домой нового любимца, чтобы ее кошке Джанги не было грустно: однако он не был готов к тому, как кошка отреагирует на нового жителя дома.

Джанги не отреагировала на появление нового котика в доме радостью: она громко выразила свое недовольство ситуацией. Видеоролик, которым владелец Юджин поделился в TikTik, завирусился в сети, собрав более полумиллиона лайков и около 4000 комментариев.

На кадрах, которые рассмешили пользователей, кошка громко демонстрирует свое разочарование. Джанги с большими глазами смотрит на владельца и возмущенно мяукает: британский котенок Банги, который появился в доме, не вызвал восторга у нее, несмотря на надежды владельца.

Скриншот | кошка Джанги демонстрирует свое возмущение

"В тот раз моя кошка полностью разозлилась, когда мы взяли для нее котенка", — так подписал видеоролик Юджин.

На видеоролике также слышно, как владелец разговаривает с кошкой, пытаясь успокоить ее.

"Ты просто должен привыкнуть к этому. Не надо злиться. Я знаю, что это твой дом, но ты будешь делиться им. Все будет хорошо. Ты привыкнешь, тебе понравится. Тебе нужна социальная жизнь. Это не угроза!", — говорит Юджин своей любимице.

Сам владелец не зря разговаривает со своей кошкой, поскольку считает ее умной и говорит, что она понимает то, что с ней говорят. Поэтому таким образом пытается достучаться до нее.

Такую реакцию он объясняет тем, что его кошка раньше никогда не встречала других котов. Банги стал первым в ее окружении, поэтому и вызвал разочарование и даже определенный страх. Однако со временем ситуация изменилась: коты подружились и стали неразлучными, говорит Юджин.

Эмоции котов: как они могут реагировать на новых животных

Исследователи The spruce pets пишут, что у котов действительно есть эмоции. Они способны испытывать широкий спектр чувств по отношению к людям и другим животным, но проявлять их могут по-разному:

Если кот счастлив, то он может мурлыкать, тереться, играть с людьми и другими животными;

Грустный кот замыкается в себе, теряет аппетит или может стать менее энергичным;

Разъяренный кот может шипеть, выгибать спину и даже атаковать людей или других животных;

Если кот тревожный, то он может издавать звуки, похожие на человеческое нытье.

