Собака боится грома: сеть покорили трогательные кадры, как ее успокоил во время грозы кот (фото)

Пожилая собака Минни боится звуков грома: напуганное животное не могло подняться по лестнице в доме. Однако на помощь неожиданно пришел кот, который по-особенному успокоил Минни.

Related video

Кадры того, как кот подбодрил свою четвероногую подругу, когда началась гроза за окном, облетели сеть и собрали более 40 тысяч лайков. Ими владелец животных поделилась в TikTok.

Видеоролик демонстрирует, как напуганная Минни стоит возле лестницы в доме, явно демонстрируя то, что она не хочет по ней подниматься. Когда на фоне ситуации раздался гром, собака вернулась обратно в гостиную. Это увидел черный кот, который, несмотря на то, что мирно лежал на диване, поднялся и подошел к собаке.

Скриншот | кот успокаивает собаку во время грозы Скриншот | кот успокаивает собаку во время грозы

"Минни, наша пожилая собака, боится грома, она боялась подниматься наверх сама, я только что зафиксировал, как наш черный кот успокаивает ее поглаживаниями. Животные имеют свой язык, и я просто обожаю фиксировать такие моменты", — подписал видеоролик владелец.

Комментаторы в сети были тронуты этими кадрами. Они похвалили кота, проявившего доброжелательность и поддержку к старой Минни.

"Мы не заслуживаем котов. Замечательные домашние любимцы", — написал один из пользователей.

Также некоторые пользователи поделились собственными наблюдениями. Выяснилось, что случаи, когда коты проявляют таким образом заботу по отношению к собакам довольно часты.

"Мой черный кот делает то же самое с нашей старшей собакой", — рассказал пользователь TikTok.

Как общаются между собой коты и собаки

Несмотря на стереотип о том, что коты не уживаются с собаками, животные демонстрируют совсем другое. Коты и собаки имеют различные способы общения, которые включают язык тела, запахи и звуки. Они выражают свои эмоции с помощью положения тела и даже мимики.

В целом большинство животных имеют коммуникативные системы, однако у кошек и собак они отличаются. Однако это не свидетельствует о том, что эти животные не могут наладить контакт между собой.

Напомним, 23 июля в сети рассказали историю, как кот разбил сердце своей хозяйки, когда болезненно воспринял то, что с ними больше не живет ее бывший бойфренд.

Также 22 июля в соцсетях распространили видео, как кот не может расстаться с одной вещью, которую получил в день усыновления.