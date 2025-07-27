Собака боїться грому: мережу підкорили зворушливі кадри, як її заспокоїв під час грози кіт (фото)

Літня собака Мінні боїться звуків грому: налякана тварина не могла піднятися сходами у будинку. Однак на допомогу несподівано прийшов кіт, який по-особливому заспокоїв Мінні.

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Кадри того, як кіт підбадьорив свою чотирилапу подругу, коли почалася гроза за вікном, облетіли мережу та зібрали понад 40 тисяч уподобань. Ними власник тварин поділилася у TikTok.

Відеоролик демонструє, як налякана Мінні стоїть біля сходів у будинку, явно демонструючи те, що вона не хоче ними підійматися. Коли на тлі ситуації пролунав грім, собака повернулася назад до вітальні. Це побачив чорний кіт, який, попри те, що мирно лежав на дивані, підвівся та підійшов до собаки.

Скриншот | кіт заспокоює собаку під час грози Скриншот | кіт заспокоює собаку під час грози

"Мінні, наша літня собака, боїться грому, вона боялася підійматися нагору сама, я щойно зафіксував, як наш чорний кіт заспокоює її погладжуваннями. Тварини мають свою мову, і я просто обожнюю фіксувати такі моменти", — підписав відеоролик власник.

Коментатори у мережі були зворушені цими кадрами. Вони похвалили кота, що виявив доброзичливість і підтримку до старої Мінні.

"Ми не заслуговуємо на котів. Чудові домашні улюбленці", — написав один із користувачів.

Також деякі користувачі поділилися власними спостереженнями. З'ясувалося, що випадки, коли коти виявляють у такий спосіб турботу стосовно собак є доволі частими.

"Мій чорний кіт робить те саме з нашим старшим собакою", — розповів користувач TikTok.

Як спілкуються між собою коти та собаки

Попри стереотип про те, що коти не вживаються з собаками, тварини демонструють зовсім інше. Коти та собаки мають різноманітні способи спілкування, які включають мову тіла, запахи, та звуки. Вони виражають свої емоції за допомогою положення тіла та навіть міміки.

Загалом більшість тварин мають комунікативні системи, однак у кішок та собак вони відрізняються. Однак це не свідчить про те, що ці тварини не можуть налагодити контакт між собою.

Нагадаємо, 23 липня у мережі розповіли історію, як кіт розбив серце своїй господині, коли болісно сприйняв те, що з ними більше не живе її колишній бойфренд.

Також 22 липня у соцмережах поширили відео, як кіт не може розлучитися з одною річчю, яку отримав у день усиновлення.