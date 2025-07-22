Чоловік взяв кота із притулку: тепер тварина не розлучається з одною річчю, що розчулило користувачів (фото)
Рудий кіт Джорджі не може розлучитися з єдиною річчю, яку отримав у день свого "всиновлення" із притулку: кадри того, як тварина не відпускає із лап та зубів бежеву ковдру, облетіли інтернет та викликали розчулення у користувачів.
За короткий час після публікації відео зібрало понад 45 тисяч уподобань та кілька сотень коментарів. Кадрами, що розчулили серця десятків тисяч людей, господар поділився у TikTok.
На відео кіт не відпускає ковдру, коли її намагається жартівливо забрати у нього власник. Перед цим тварина завзято спускалася сходами, тримаючи у зубах річ.
З'ясувалося, що рудий Джорджі прив'язався до ковдри, яку господар подарував йому у день, коли забрав із притулку. Після цього він не відпускає її, але приносить своїй людині "для емоційної підтримки".
"Джорджі любить дарувати мені свою ковдру для емоційної підтримки, яку він отримав у день усиновлення", — розповів власник.
Користувачі по-різному відреагували на відеоролик. У декого кадри того, як Джорджі тягне ковдру по сходах, викликали сміх: "Здається, це його дівчина", написав один із коментаторів.
У більшості відео викликало розчулення. Одна з користувачок написала, що це "наймиліша річ, яка могла відбутися".
Чому коти люблять ковдри
Коти часто по-особливому ставляться до ковдр чи інших м'яких тканин і часто смокчуть їх. Ветеринар у блозі ua.cats розповів, що така поведінка є цілком природною для цих тварин, і пояснив, що коти можуть це робити з низки причин:
- через інстинкти: коли коти підростають, у них залишаються інстинкти смоктати та "місити" лапами м'які речі, оскільки це їм нагадує період, коли їх годують мами-кішки;
- завдяки цьому коти відчувають заспокоєння;
- коли коти смокчуть ковдри, відчувають себе ближчими до людей;
- така поведінка — це маркування запаху.
Також часто коти можуть смоктати ковдри, бо відчувають задоволення.
Нагадаємо, 19 липня у Newsweek розповіли історію, коли собака повернулася додому після ветеринара, що викликало дивну реакцію у котів.
Також 14 липня у Newsweek поділилися історією, коли собака зламала лапу, а кішка почала виявляти незвичайну увагу до неї.