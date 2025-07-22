Чоловік взяв кота із притулку: тепер тварина не розлучається з одною річчю, що розчулило користувачів (фото)

Рудий кіт Джорджі не може розлучитися з єдиною річчю, яку отримав у день свого "всиновлення" із притулку: кадри того, як тварина не відпускає із лап та зубів бежеву ковдру, облетіли інтернет та викликали розчулення у користувачів.

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За короткий час після публікації відео зібрало понад 45 тисяч уподобань та кілька сотень коментарів. Кадрами, що розчулили серця десятків тисяч людей, господар поділився у TikTok.

На відео кіт не відпускає ковдру, коли її намагається жартівливо забрати у нього власник. Перед цим тварина завзято спускалася сходами, тримаючи у зубах річ.

Скриншот | кіт спускається сходами з ковдрою Скриншот | кіт не відпускає ковдру

З'ясувалося, що рудий Джорджі прив'язався до ковдри, яку господар подарував йому у день, коли забрав із притулку. Після цього він не відпускає її, але приносить своїй людині "для емоційної підтримки".

"Джорджі любить дарувати мені свою ковдру для емоційної підтримки, яку він отримав у день усиновлення", — розповів власник.

Користувачі по-різному відреагували на відеоролик. У декого кадри того, як Джорджі тягне ковдру по сходах, викликали сміх: "Здається, це його дівчина", написав один із коментаторів.

У більшості відео викликало розчулення. Одна з користувачок написала, що це "наймиліша річ, яка могла відбутися".

Чому коти люблять ковдри

Коти часто по-особливому ставляться до ковдр чи інших м'яких тканин і часто смокчуть їх. Ветеринар у блозі ua.cats розповів, що така поведінка є цілком природною для цих тварин, і пояснив, що коти можуть це робити з низки причин:

через інстинкти: коли коти підростають, у них залишаються інстинкти смоктати та "місити" лапами м'які речі, оскільки це їм нагадує період, коли їх годують мами-кішки;

завдяки цьому коти відчувають заспокоєння;

коли коти смокчуть ковдри, відчувають себе ближчими до людей;

така поведінка — це маркування запаху.

Також часто коти можуть смоктати ковдри, бо відчувають задоволення.

Нагадаємо, 19 липня у Newsweek розповіли історію, коли собака повернулася додому після ветеринара, що викликало дивну реакцію у котів.

Також 14 липня у Newsweek поділилися історією, коли собака зламала лапу, а кішка почала виявляти незвичайну увагу до неї.