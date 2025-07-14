Собака зламала лапу: власники були приголомшені, коли побачили, що тепер робить кіт (фото)

7-річна собака Розі випадково впала зі сходів у будинку під час гри: з'ясувалося, що тварина зламала лапу. 2-річний кіт , який недолюблював Розі, не залишився осторонь, і раптом почав поводитися незвично.

Related video

Кіт несподівано почав виявляти турботу та любов до бідолашної собаки. Кадри того, як він це робить, крадькома зафіксували власники тварин, розповіло видання Newsweek.

Після інциденту з падінням Розі почала сильно кульгати та відчувати сильний біль. Власники швидко забили на сполох і вчасно доставили собаку до ветеринарів. Ті оглянули собаку і з'ясували, що вона переламала лапу. Попереду на тварину чекав довгий і нелегкий період одужання після травми.

Пізно ввечері одного дня власниця собаки і кота спустилася вниз з другого поверху, аби перевірити, як почувається Розі. Перед цим Чазлвіт ліг спати і жінка навіть не підозрювала, що вона побачить.

"На мій подив, я побачила, що він лежить на Розі, втішає її та виявляє їй любов у цей важкий час. Це був момент, який розтопив усі наші серця", — розповіла Шахпарі.

Кіт втішає травмовану собаку

З'ясувалося, що кіт вирішив піти до собаки після того, як нібито заснув, аби втішити її. Тварина мирно лежала поруч, акуратно поклавши голову на собаку, і муркотівши при цьому.

Користувачі у мережі активно відреагували на цю милу історію. Вони також звернули увагу, що котяче муркотіння може приносити користь і сприяти одужанню травмованої собаки.

Яку користь може приносити котяче муркотіння

Дослідники з'ясували, що котяче муркотіння не тільки може сигналізувати про спокій чи умиротворення кота, а й приносити реальну користь оточуючим. Так, лікарка-ветеринар Тетяна Літвінова в етері ТСН розповіла, що котяче муркотіння сприяє загоєнню ран та росту кісток.

Окрім того, муркотіння кота, що сягає частотою 20-40 Гц, покращує стан нервової та серцево-судинної систем. Що вже й казати про те, що котяче муркотіння заспокоює та дарує позитивні емоції оточуючим.

Нагадаємо, 11 липня у мережі поділилися історією, як кішка здивувала власника і мережу несподіваною крадіжкою. Вона викрала Лабубу.

Також 3 липня у Newsweek розповіли, як у сім'ї померла собака пів року тому: тепер кіт робить речі, які шокують всіх довкола.