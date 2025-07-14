Собака зламала лапу: власники були приголомшені, коли побачили, що тепер робить кіт (фото)
7-річна собака Розі випадково впала зі сходів у будинку під час гри: з'ясувалося, що тварина зламала лапу. 2-річний кіт , який недолюблював Розі, не залишився осторонь, і раптом почав поводитися незвично.
Кіт несподівано почав виявляти турботу та любов до бідолашної собаки. Кадри того, як він це робить, крадькома зафіксували власники тварин, розповіло видання Newsweek.
Після інциденту з падінням Розі почала сильно кульгати та відчувати сильний біль. Власники швидко забили на сполох і вчасно доставили собаку до ветеринарів. Ті оглянули собаку і з'ясували, що вона переламала лапу. Попереду на тварину чекав довгий і нелегкий період одужання після травми.
Пізно ввечері одного дня власниця собаки і кота спустилася вниз з другого поверху, аби перевірити, як почувається Розі. Перед цим Чазлвіт ліг спати і жінка навіть не підозрювала, що вона побачить.
"На мій подив, я побачила, що він лежить на Розі, втішає її та виявляє їй любов у цей важкий час. Це був момент, який розтопив усі наші серця", — розповіла Шахпарі.
З'ясувалося, що кіт вирішив піти до собаки після того, як нібито заснув, аби втішити її. Тварина мирно лежала поруч, акуратно поклавши голову на собаку, і муркотівши при цьому.
Користувачі у мережі активно відреагували на цю милу історію. Вони також звернули увагу, що котяче муркотіння може приносити користь і сприяти одужанню травмованої собаки.
Яку користь може приносити котяче муркотіння
Дослідники з'ясували, що котяче муркотіння не тільки може сигналізувати про спокій чи умиротворення кота, а й приносити реальну користь оточуючим. Так, лікарка-ветеринар Тетяна Літвінова в етері ТСН розповіла, що котяче муркотіння сприяє загоєнню ран та росту кісток.
Окрім того, муркотіння кота, що сягає частотою 20-40 Гц, покращує стан нервової та серцево-судинної систем. Що вже й казати про те, що котяче муркотіння заспокоює та дарує позитивні емоції оточуючим.
Нагадаємо, 11 липня у мережі поділилися історією, як кішка здивувала власника і мережу несподіваною крадіжкою. Вона викрала Лабубу.
Також 3 липня у Newsweek розповіли, як у сім'ї померла собака пів року тому: тепер кіт робить речі, які шокують всіх довкола.