У сім'ї не стало собаки пів року тому: те, що робить тепер кішка, зворушило мережу (відео)

Руда кішка Шеллі з Каліфорнії підкорила мережу своєю зворушливою реакцією на смерть друга — золотистого ретривера, якого не стало у сім'ї, де вона мешкає, близько 6 місяців тому. Кішка кожного вечора обіймає ошийник покійного собаки.

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При цьому Шеллі треться об нього мордочкою та нюхає, вдихаючи його запах. Власниця розповіла у коментарі медіа Newsweek, що кішка так само сумує за чотирилапим другом, як і сама жінка.

Також 26-річна Емма Дорсі поширила у TikTok відеоролик, який демонструє зворушливу поведінку кішки.

Гас (саме так звали ретривера, що помер) був найкращим другом Шеллі. Тепер саме нашийник нагадує їй про нього, кішка продовжує сумувати за собакою навіть попри те, що вже минуло чимало часу від смерті друга.

"Я так ридала, коли робила це… Я знаю, що вона сумує за ним так само сильно, як і я", — поділилася власниця кішки та покійного собаки.

Вона також розповіла у коментарі медіа, що Шеллі — це "наймиліша душа". Жінка називає її своїм порятунком.

Емма також поділилася історією тварин. За її словами, померлий собака був улюбленцем її дитинства і "найдивовижнішим собакою", якого вона коли-небудь знала.

"Між Шеллі та Гасом був такий особливий зв'язок", — зізналася Емма.

Зараз, як вважає Емма, нашийник досі пахне Гасом, а Шеллі у такий спосіб хоче побажати доброї ночі своєму другу.

Кадри того, як кішка обіймає ошийник, облетіли мережу. На момент публікації ролик зібрав понад 6,5 мільйонів уподобань та понад 42 тисячі коментарів. Люди зворушені реакцією кішки, у багатьох кадри викликали сльози.

Які емоції можуть відчувати коти?

Дослідження 2024 року, оприлюднене у виданні Salon, продемонструвало цілий пласт емоцій, які можуть відчувати коти. Дослідники з'ясували, що ці тварини здатні так само болісно переживати втрати, як і їхні власники.

З'ясувалося також, що, демонструючи певну міміку своїх власників, кішки можуть передавати цілу низку тонких емоцій, як-от сором, прив'язаність і навіть скорботу.

Нагадаємо, 25 червня у Newsweek розповіли історію, як кішка народила чотирьох кошенят та втратила одне: її реакція зворушила соцмережі.

Також 28 червня у Newsweek поділилися кадрами, як двох золотистих ретриверів уперше залишили вдома наодинці: власників згодом шокували наслідки.