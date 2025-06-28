Двох золотистих ретриверів уперше залишили вдома на самоті: власників шокували наслідки (відео)

Двох золотистих ретриверів на ймення Бентлі та Бо вперше вирішили залишити наодинці вдома: коли власниця Патрізі повернулася, то вона не могла повірити у те, що із цього вийшло. Відео із наслідками завірусилося серед користувачів і набрало безліч коментарів.

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Відеоролик, який швидко привернуло увагу глядачів застосунку TikTik, зібрав понад 8 000 вподобань та понад 223 000 переглядів. Подробиці розповіло видання Newsweek.

У тексті, який супроводжує відео, йдеться: "Скажи мені, що в тебе є собаки, не кажучи мені, що в тебе є собаки".

Кадри, на яких зафіксовані наслідки перебування ретриверів удома без нагляду, виликали у багатьох шок та сміх. На них видно розтрощену вітальню у будинку та купи речей, розкиданих по підлозі. Чимало речей собаки погризли.

Однак при цьому, коли господиня застала своїх улюбленців за розгромленням будинку, вони поводилися так, наче ні в чому не бувало. Золотисті ретривери Бентлі та Бо явно не турбувалися з приводу хаосу довкола.

Як залишати собак вдома наодинці: що кажуть експерти

Експерти розповіли виданню Inverse раніше про те, як залишати собак наодинці. Вони стверджують: кількість часу, який може провести улюбленець на самоті, варіюється залежно від собаки та її віку: цуценят можна залишати наодинці ненадовго, тоді як дорослих собак від двох років можна залишити самими надовше.

Передусім власникам собак радять поспостерігати за тим, наскільки часу тваринам буде комфортно перебувати наодинці. Це можна зробити за допомогою камер відеоспостереження, залишаючи спершу собак на короткий проміжок часу самими.

Також, перш ніж залишити собаку на самоті, потрібно переконатися у тому, що його потреби будуть повністю задоволені.

Нагадаємо, 27 червня у Newsweek розповіли, як власники дали цуценяті спробувати газовану воду вперше: до його реакції ніхто не був готовим.

Також 25 червня у Newsweek поділилися історією кішки, яка народила чотирьох кошенят, але потім втратила одного: її вчинок після цього зворушив користувачів.