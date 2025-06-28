Двух золотистых ретриверов впервые оставили дома в одиночестве: владельцев шокировали последствия (видео)

Двух золотистых ретриверов по имени Бентли и Бо впервые решили оставить наедине дома: когда владелица Патризи вернулась, то она не могла поверить в то, что из этого получилось. Видео с последствиями завирусилось среди пользователей и набрало множество комментариев.

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Видеоролик, который быстро привлек внимание зрителей приложения TikTik, собрал более 8 000 лайков и более 223 000 просмотров. Подробности рассказало издание Newsweek.

В тексте, который сопровождает видео, говорится: "Скажи мне, что у тебя есть собаки, не говоря мне, что у тебя есть собаки".

Кадры, на которых зафиксированы последствия пребывания ретриверов дома без присмотра, вызвали у многих шок и смех. На них видно разбитую гостиную в доме и кучи вещей, разбросанных по полу. Немало вещей собаки погрызли.

Однако при этом, когда хозяйка застала своих любимцев за разгромом дома, они вели себя так, как ни в чем не бывало. Золотистые ретриверы Бентли и Бо явно не беспокоились по поводу хаоса вокруг.

Как оставлять собак дома наедине: что говорят эксперты

Эксперты рассказали изданию Inverse ранее о том, как оставлять собак наедине. Они утверждают: количество времени, которое может провести питомец в одиночестве, варьируется в зависимости от собаки и ее возраста: щенков можно оставлять одних ненадолго, тогда как взрослых собак от двух лет можно оставить одних дольше.

Прежде всего владельцам собак советуют понаблюдать за тем, насколько времени животным будет комфортно находиться наедине. Это можно сделать с помощью камер видеонаблюдения, оставляя сначала собак на короткий промежуток времени одних.

Также, прежде чем оставить собаку в одиночестве, нужно убедиться в том, что ее потребности будут полностью удовлетворены.

Напомним, 27 июня в Newsweek рассказали, как владельцы дали щенку попробовать газировку впервые: к его реакции никто не был готов.

Также 25 июня в Newsweek поделились историей кошки, которая родила четырех котят, но потом потеряла одного: ее поступок после этого растрогал пользователей.