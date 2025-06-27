Владельцы дали щенку попробовать газировку: к его реакции никто не был готов (видео)

Нелли, миниатюрный бультерьер из Великобритании, недавно покорил сеть, когда видео с его реакцией на газировку собрало более миллиона лайков. Его владельцы решили обмануть щенка, подсунув ему вместо негазированной газировку, но такой реакции они не ожидали.

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Хозяин поставил миску с водой на пол, пока щенок, ожидая воду, удовлетворенно размахивал хвостом. Когда же он приблизился к миске и глотнул немного новой жидкости, то сразу понятно, что что-то не так, передает Newsweek.

Когда щенок наклонился и сделал глоток газировки, то понятно, что его обманывают. Животное сначала отошло от миски на несколько сантиметров, а потом начало лаять, прыгать и рычать на подозрительную воду. Владельцы, не готовые к такой реакции, в этот момент взорвались смехом.

Еще больше удивления и смеха вызвало то, что щенок Нелли решил через несколько секунд снова попробовать воду в своей миске. Животное подошло, сделало еще один глоток, который подтвердил его подозрения о том, что с водой что-то не так. Тогда щенок повторил свои действия — снова отошел и начал лаять и прыгать вокруг миски.

Реакция щенка на газировку завирусилась в сети и понравилась пользователям: всего за несколько дней видео набрало более 5 миллионов просмотров и еще миллион лайков.

Можно ли собакам давать газированную воду

Несмотря на то, что большинство комментаторов отреагировали смехом и шутками на реакцию Нелли, некоторые все же встревожились за то, не навредит ли щенку употребление газировки.

Ветеринар рассказал владельцу, что употребление такой воды собакам не слишком рекомендуют, даже несмотря на то, что ее количество кажется нормальным. Зато негазированную воду щенкам нужно употреблять активно: она способствует метаболизму и регулирует температуру тела собаки.

Напомним, 26 июня в The Washington Post рассказали историю, как собака спасла мужчину от приступа эпилепсии.

Также в сети 23 июня рассказали, как из щенка сенбернара и пуделя вырос гигант весом 42 килограмма.