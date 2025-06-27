Власники дали цуценяті спробувати газовану воду: до його реакції ніхто не був готовим (відео)

Неллі, мініатюрний бультер'єр із Великої Британії, нещодавно підкорив мережу, коли відео із його реакцією на газовану воду зібрало понад мільйон уподобань. Його власники вирішили обдурити цуценя, підсунувши йому замість негазованої газовану воду, але такої реакції вони не очікували.

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Господар поставив миску з водою на підлогу, поки цуценя, очікуючи на воду, задоволено розмахуувало хвостом. Коли ж воно наблизилося до миски і хильнуло трохи нової рідини, то одразу зрозуміло, що щось не так, передає Newsweek.

Коли цуценя нахилилося та зробило ковток газованої води, то зрозуміло, що його дурять. Тварина спершу відійшла від миски на кілька сантиметрів, а тоді почала гавкати, стрибати та гарчати на підозрілу воду. Власники, не готові до такої реакції, у цей момент вибухнули сміхом.

Ще більше здивування та сміху викликало те, що цуценя Неллі вирішило через кілька секунд знову спробувати воду у своїй мисці. Тварина підійшла, зробила ще один ковток, який підтвердив її підозри про те, що з водою щось не так. Тоді цуценя повторило свої дії — знову відійшло і почало гавкати та стрибати довкола миски.

Реакція цуценяти на газовану воду завірусилася у мережі та сподобалася користувачам: всього за кілька днів відео набрало понад 5 мільйонів переглядів і ще мільйон уподобань.

Чи можна собакам давати газовану воду

Попри те, що більшість коментаторів відреагували сміхом та жартами на реакцію Неллі, дехто все ж стривожився за те, чи не зашкодить цуценяті вживання газованої води.

Ветеринар розповів власнику, що вживання такої води собакам не надто рекомендують, навіть попри те, що її кількість здається нормальною. Натомість негазовану воду цуценятам потрібно вживати активно: вона сприяє метаболізму та регулює температуру тіла собаки.

Нагадаємо, 26 червня у The Washington Post розповіли історію, як собака врятував чоловіка від нападу епілепсії.

Також у мережі 23 червня розповіли, як із цуценяти сенбернара та пуделя виріс гігант вагою 42 кілограми.