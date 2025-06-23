"Не собака, а кінь": з цуценяти сенбернара і пуделя виріс пухнастий гігант вагою 42 кг

Цуценя на прізвисько Марлі спочатку здавалося звичайним собакою, але з часом перетворилося на величезного сен-бердудля, який став зіркою в соцмережах.

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Незвичайне цуценя на прізвисько Марлі підкорило Instagram своїм розміром і "хмарною" шерстю. Господарі зізналися, що він важить близько 42 кілограмів і їсть шість чашок корму на день, не рахуючи частувань і того, що встигне поцупити.

Коли сім'я принесла додому цуценя, гібрида сенбернара і пуделя, вони очікували, що він виросте у велику, але керовану собаку. Однак реальність виявилася іншою.

На відео, опублікованому в Instagram-акаунті @yourfriendmarley 16 березня, їхнього улюбленця на прізвисько Марлі зображено в момент, коли він встає на задні лапи, впираючись передніми в кухонний стіл. Він височіє на рівні дорослого чоловіка на задньому плані, а його густа, кучерява шерсть нагадує хмару. Підпис на відео говорить: "Коли стикаються два світи", посилаючись на несподіваний результат схрещування двох порід.

Відтоді публікація набрала понад 12,7 мільйона переглядів, 555 тисяч лайків і тисячі коментарів:

"Йому пора почати платити оренду";

"Це не собака, а кінь";

"Я б помер на місці, якби це з'явилося в мене в салоні для стрижки".

Власники розповіли, що вага Марлі сягає приблизно 42 кілограмів, а щоденний раціон включає шість чашок корму, і це без урахування ласощів і всього, що він примудряється вкрасти.

Хоча сен-бердудлі відомі своєю добротою, охоронним інстинктом і гіпоалергенною шерстю, за ними потрібен кропіткий догляд. Їхнє хутро може бути як кучерявим, так і хвилястим, але щоденне вичісування — обов'язкова умова, щоб уникнути ковтунів.

На тлі захоплення від незвичайного вихованця деякі коментатори висловили стурбованість самим фактом схрещування таких різних порід. Користувачі нагадали, що гібридні собаки нерідко страждають від спадкових захворювань і часто з'являються у недобросовісних заводчиків.

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