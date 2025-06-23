"Не собака, а лошадь": из щенка сенбернара и пуделя вырос пушистый гигант весом 42 кг

Щенок по кличке Марли сначала казался обычной собакой, но со временем превратился в огромного сен-бердудля, который стал звездой в соцсетях.

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Необычный щенок по кличке Марли покорил Instagram своим размером и "облачной" шерстью. Хозяева признались, что он весит около 42 килограммов и ест шесть чашек корма в день, не считая угощений и того, что успеет стащить.

Когда семья принесла домой щенка, гибрида сенбернара и пуделя, они ожидали, что он вырастет в крупную, но управляемую собаку. Однако реальность оказалась другой.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте @yourfriendmarley 16 марта, их питомец по кличке Марли запечатлен в момент, когда встает на задние лапы, упираясь передними в кухонный стол. Он возвышается на уровне взрослого мужчины на заднем плане, а его густая, кудрявая шерсть напоминает облако. Подпись на видео гласит: "Когда сталкиваются два мира", ссылаясь на неожиданный результат скрещивания двух пород.

С тех пор публикация набрала более 12,7 миллиона просмотров, 555 тысяч лайков и тысячи комментариев:

"Ему пора начать платить аренду";

"Это не собака, а лошадь";

"Я бы умер на месте, если бы это появилось у меня в салоне для стрижки".

Владельцы рассказали, что вес Марли достигает примерно 42 килограммов, а ежедневный рацион включает шесть чашек корма, и это без учета лакомств и всего, что он умудряется украсть.

Хотя сен-бердудли известны своей добротой, охранным инстинктом и гипоаллергенной шерстью, за ними требуется кропотливый уход. Их мех может быть как вьющимся, так и волнистым, но ежедневное вычесывание — обязательное условие, чтобы избежать колтунов.

На фоне восторга от необычного питомца некоторые комментаторы выразили обеспокоенность самим фактом скрещивания таких разных пород. Пользователи напомнили, что гибридные собаки нередко страдают от наследственных заболеваний и часто появляются у недобросовестных заводчиков.

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