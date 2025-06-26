"Завжди знали, що вона особлива": собака з притулку врятувала чоловіка від нападу епілепсії (фото)

На заході для прилаштування тварин із притулку одна з собак, 3-річна метиска лабрадора та пітбуля на прізвисько Сієнна, попередила людину з епілепсією про наближення нападу. Вона підійшла до незнайомого для неї чоловіка, поклала лапу йому на ногу та не хотіла відходити.

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Захід проводила організація Friends of Campbell County Animal Control у місті Растбург штату Вірджинія у США. The Washington Post пише, що собака, яка показала надзвичайну здібність, швидко знайшла новий дім.

Сієнна ходила між кіосками на заході для прилаштування тварин, поки не зустрілася поглядами з хворим на епілепсію Джошем Девісом. Тварина одразу попрямувала до нього.

"Вона побачила його і почала дуже сильно смикати за повідець, що для неї незвично", — сказала Джекі Поппе, волонтерка організації.

Поппе намагалася відтягнути Сієнну, та тварина не хотіла відходити від чоловіка. Тоді дружина Джоша, Крістен, що робила покупки неподалік, звернула увагу на погіршення його стану та не побачила ознаки наближення нападу.

Чоловікові в груди імплантовано стимулятор блукаючого нерва, що призначений для контролю нападів, та не завжди може їх зупиняти.

"Якби він не заспокоївся і не пішов додому відпочити, навіть з використанням стимулятора, у нього, найімовірніше, стався б повноцінний судомний напад", — сказала Крістен.

Жінка розповіла, що Сієнна була зациклена на Джоші та пройшла прямо до нього, ігноруючи всіх навкруги, та поклала лапу йому на ногу.

"Мені здалося, що це схоже на те, що можна побачити у фільмах, коли собака попереджає людей", — пригадала Крістен.

Джош також був шокований інтуїцією тварини.

"Я був дуже здивований, що Сієнна прийшла до мене, і це змусило мене того дня серйозніше поставитися до свого здоров’я", — сказав Джош.

Собаки чують наближення нападів епілепсії

Волонтери розповіли, що Сієнну підібрали на вулицях міста Альтавіста в штаті Вірджинія, і її ніхто спеціально не вчив розпізнавати епілептичні напади. За словами журналістів, наукові дослідження підтверджують, що домашні собаки здатні виявляти напади за допомогою нюху навіть без дресування — вони чують певні сполуки в людському поті.

Наукові дослідження показали, що як дресовані, так і надресовані домашні собаки можуть виявляти напади, головним чином за допомогою нюху. Деякі собаки можуть виявляти певні сполуки в поті людини під час або до епілептичного нападу.

"Ми всі в притулку знали, що вона мила та дивовижна, але ми не знали, що вона має таку здатність", — зізналася Поппе.

Собака з притулку на прізвисько Сієнна здивувала незвичайною здібністю Фото: Facebook / Friends of Campbell County Animal Control

Собака з незвичайною здібністю швидко знайшла нову родину

Подружжя Девісів уже мало трьох собак із притулку та не могло дозволити собі взяти ще одну тварину, однак після публікації історії Сієнни до притулку потоком полилися запити від охочих її забрати.

"Ми завжди знали, що Сієнна особлива. Але сьогодні вона нагадала нам, що іноді ті, кого ми рятуємо, зрештою рятують нас", — зазначили у волонтерській організації.

Заявки від кількох родин, в яких були люди з епілепсією, довелося відхилити, бо у них жили коти, з якими Сієнна погано ладнає.

Сієнну хотіли забрати з притулку родини, члени яких мають епілепсію Фото: Facebook / Friends of Campbell County Animal Control

Серед інших виділилася заявка Шеннон Суїні, подана ще до публікації історії про дивовижну здібність тварини. Шеннон розповіла, що собака схожа на її покійного улюбленця Джонвуда, що помер за місяць до того. Та після розповіді про вчинок Сієнни Шеннон ще більше захотіла забрати її, бо її 28-річний син Ренсом також хворіє на епілепсію.

Шеннон та її чоловік забрали Сієнну 13 червня, і зараз вона адаптується в новій родині. Жінка розповіла, що з моменту прибуття Сієнна не відходила від її іншого сина Ітана, який важко сприйняв смерть попереднього пса та того тижня переживав втрату свого домашнього кролика.

"Сієнна заповнює діри в наших серцях", — зазначила Шеннон.

Сієнну забрали з притулку Шеннон і Грег Суїні Фото: Facebook / Friends of Campbell County Animal Control

Нагадаємо, кіт врятував дніпрянку від поранень у день ворожого обстрілу 24 червня. У Басі закінчився корм і він голосно просив їсти, тому власниця вийшла поповнити запаси до магазину — у цей час стався вибух, який пошкодив її квартиру. Кіт і його хазяйка лишилися живі.

Волонтери у Північній Ірландії показали кота з незвичайним носом, якого знайшли в лісі. Співробітники притулку лікують Барні Баббла від хвороби, яка могла спричинити аномалію, та шукають йому нову родину.