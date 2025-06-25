Кіт врятував дніпрянку в день страшного обстрілу: що він зробив (відео)

Кіт на прізвисько Бася врятував свою господиню від поранень, а, можливо, і загибелі, під час обстрілу Дніпра ЗС РФ 24 червня, оскільки сильно захотів їсти.

Related video

Почувши нявкання пухнастого вихованця, господиня виявила, що корм закінчився, і вирушила в магазин поповнити запаси. У цей час і пролунав вибух, який пошкодив квартиру, повідомляє телеграм-канал ДС: новини Дніпро.

Жінка встигла сховатися в укриття недалеко від магазину.

Попри заподіяну шкоду і пошкоджене вибуховою хвилею житло, дніпрянка радіє з того, що і вона, і її пухнастий улюбленець залишилися живі. У бесіді з журналістами жінка не приховує своєї радості, притискаючи кота до себе, і каже, що Бася врятував їй життя.

24 червня 2025 року росіяни атакували Дніпро і Дніпропетровську область, пошкодивши пасажирський потяг, у якому їхали 500 осіб. Російська ракета пошкодила п'ять вагонів. Обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ракетної атаки Російської Федерації по області 24 червня загинуло 17 осіб, постраждало понад 200, серед них — 19 дітей. 25 червня стало відомо про те, що кількість жертв зросла до 18. У місті Самар теж є жертви — загинуло двоє людей.

За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, внаслідок обстрілу пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, зафіксовано серйозні руйнування в приватному секторі. Також постраждали близько 40 навчальних закладів — ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища. Дісталося і сфері охорони здоров'я: пошкоджено лікарні, амбулаторії, стоматполіклініку.

Раніше повідомлялося, що в Києві рятувальники дістали з-під завалів будинку в Шевченківському районі кота, якого привалило бетонними блоками в зруйнованій квартирі. Тварина провела без їжі та води 10 годин, чекаючи, поки її знайдуть. Домашнього улюбленця врятувало те, що його господар чітко назвав місце, куди його улюбленець вирушив за хвилину до прильоту ракети.

Нагадаємо, Фокус писав, що в столиці домашня кішка кілька днів провела під завалами, діставши серйозні травми після обстрілу й обвалення стін. Господарі тварини загинули, а її саму випадково виявили енергетики і передали до ветклініки.