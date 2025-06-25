Кот спас днепрянку в день страшного обстрела: что он сделал (видео)

Кот по кличке Бася спас свою хозяйку от ранений, а, может, и гибели, во время обстрела Днепра ВС РФ 24 июня, поскольку сильно захотел есть.

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Услышав мяуканье пушистого питомца, хозяйка обнаружила, что корм закончился, и отправилась в магазин пополнить запасы. В это время и прозвучал взрыв, повредивший квартиру, сообщает телеграм-канал ДС: новости Днепр.

Женщина успела спрятаться в укрытие недалеко от магазина.

Несмотря на причиненный ущерб и поврежденное взрывной волной жилье, днепрянка радуется тому, что и она, и ее пушистый любимец остались живы. В беседе с журналистами женщина не скрывает своей радости, прижимая кота к себе, и говорит, что Бася спас ей жизнь.

24 июня 2025 года россияне атаковали Днепр и Днепропетровскую область, повредив пассажирский поезд, в котором ехали 500 человек. Российская ракета повредила пять вагонов. Областная прокуратура сообщила, что в результате ракетной атаки Российской Федерации по области 24 июня погибли 17 человек, пострадали более 200, среди них — 19 детей. 25 июня стало известно о том, что количество жертв выросло до 18. В городе Самар тоже есть жертвы – погибли два человека.

По информации мэра Днепра Бориса Филатова, в результате обстрела повреждено почти 50 многоэтажек, зафиксированы серьезные разрушения в частном секторе. Также пострадали около 40 учебных заведений — лицеи и гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Досталось и сфере здравоохранения: повреждены больницы, амбулатории, стоматполиклиника.

Ранее сообщалось, что в Киеве спасатели достали из-под завалов дома в Шевченковском районе кота, которого привалило бетонными блоками в разрушенной квартире. Животное провело без еды и воды 10 часов, дожидаясь, пока его найдут. Домашнего питомца спасло то, что его хозяин четко назвал место, куда его любимец отправился за минуту до прилета ракеты.

Напомним, Фокус писал, что в столице домашняя кошка несколько дней провела под завалами, получив серьезные травмы после обстрела и обрушения стен. Хозяева животного погибли, а ее саму случайно обнаружили энергетики и передали в ветклинику.