В Киеве кошка провела несколько дней под завалами: ее семья погибла, а тело покрыли ожоги (фото)

Пострадавшую домашнюю любимицу случайно нашли энергетики, но она быстро от них убежала. Сейчас она борется за жизнь в ветеринарной клинике.

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"Четверг. Киев еще дышит пылью после обстрела. Мы работаем среди обломков: кабели, бетон, пыль... И вдруг — едва заметное движение в углу. Живая. Кошка", — говорится в посте ДТЭК Киевские электросети от 19 июня.

Кошка имела обгоревшую шерсть и дрожала всем телом, глаза выдавали страх. Она провела под столичными завалами после обстрела ВС РФ несколько дней. В темноте и среди взрывов она была одинока.

Кошку нашли под завалами энергетики Фото: ДТЭК

Энергетики попытались осторожно достать пострадавшее животное, но оно вырвалось и убежало. Стресс и инстинкт даже несмотря на пережитое помогли ей бежать изо всех сил. В ДТЭК отметили, что беглянка имела сильные лапы и сердце, но, возможно, поврежденный хвост.

"Мы не смогли удержать ее, но это не конец. Она жива — а значит, еще не все потеряно. Если вы увидите ее возле места обстрела — обгоревшую, напуганную — дайте знать. Обратитесь к зоозащитникам или ветеринарам. Или напишите нам — мы не сдадимся. Потому что иногда одна маленькая жизнь — это все, что нужно, чтобы снова поверить в силу добра", — призвала пресс-служба.

В комментариях обратили внимание, что кошку, похоже, уже отнесли в ветеринарную клинику. Видео с ней опубликовала в соцсетях пользовательница Анна Герез.

Комментарии под публикацией энергетиков Фото: Скриншот

"Это без слез невозможно смотреть", — отметила она.

Женщина показала кадры из ветеринарной клиники и сообщила, что кошке сделали рентген и делают исследования для дальнейшего лечения.

"Девочка просто невероятная. Они живая, держится. С характером. Надеюсь, что она выживет", — заявила Герез.

Она опубликовала срочный сбор на помощь кошке, украинцы уже задонатили более 63 тысяч гривен. В описании к "банке" указано, что семья домашней любимицы погибла после удара, а сама она находится в тяжелом состоянии.

Волонтеры объявили срочный сбор на лечение Фото: Скриншот Украинцы уже собрали более 63 тысяч гривен Фото: Скриншот

Ветеринары диагностировали у хвостатой пациентки:

интоксикацию на фоне ABOAAAG ожогов 1-2 степеней;

травму хвоста с травматической ампутацией;

угрозу ожогового шока;

почечную недостаточность (указано, что "под вопросом");

парез мочевого пузыря;

токсический гепатит.

"Кошка невероятно сильная, пыталась кусаться (ноготков нет) даже под седативными. Несколько следующих дней решающие. Спасибо всем, кто откликнулся", — сообщила Герез.

Перечень диагнозов спасенной из-под завалов кошки Фото: Скриншот

Впоследствии она опубликовала сообщение из клиники. Температура кошки поднялась до нормы, и ее смогли покормить через шприц. Сама она есть не хочет, медики связывают это с обгоревшим носом.

"Сильно напугана, боится рук", — передали ветеринары.

Сообщение от ветеринаров о состоянии кошки Фото: Скриншот

20 июня Герез посетила хвостатую пациентку клиники и показала, как она выглядит. Кошка находится под наблюдением ветеринаров, ведь угроза для ее жизни еще полностью не миновала.

Фото кошки от 20 июня Фото: Скриншот

Напомним, Екатерина Лисовая сообщала в соцсетях, что ее внука 17 июня спасла собака Ричард. 14-летний парень жил в девятиэтажке, в которую попала ракета в Соломенском районе. Когда стало шумно, подросток вышел с собакой на улицу, а тот убежал, не дав вернуться в квартиру.

Всего в результате обстрела Киева ночью на 17 июня погибли 28 человек, количество пострадавших достигает 134 человек. Президент Владимир Зеленский почтил память погибших на месте ракетного удара.