В Киеве кошка провела несколько дней под завалами: ее семья погибла, а тело покрыли ожоги (фото)
Пострадавшую домашнюю любимицу случайно нашли энергетики, но она быстро от них убежала. Сейчас она борется за жизнь в ветеринарной клинике.
"Четверг. Киев еще дышит пылью после обстрела. Мы работаем среди обломков: кабели, бетон, пыль... И вдруг — едва заметное движение в углу. Живая. Кошка", — говорится в посте ДТЭК Киевские электросети от 19 июня.
Кошка имела обгоревшую шерсть и дрожала всем телом, глаза выдавали страх. Она провела под столичными завалами после обстрела ВС РФ несколько дней. В темноте и среди взрывов она была одинока.
Энергетики попытались осторожно достать пострадавшее животное, но оно вырвалось и убежало. Стресс и инстинкт даже несмотря на пережитое помогли ей бежать изо всех сил. В ДТЭК отметили, что беглянка имела сильные лапы и сердце, но, возможно, поврежденный хвост.
"Мы не смогли удержать ее, но это не конец. Она жива — а значит, еще не все потеряно. Если вы увидите ее возле места обстрела — обгоревшую, напуганную — дайте знать. Обратитесь к зоозащитникам или ветеринарам. Или напишите нам — мы не сдадимся. Потому что иногда одна маленькая жизнь — это все, что нужно, чтобы снова поверить в силу добра", — призвала пресс-служба.
В комментариях обратили внимание, что кошку, похоже, уже отнесли в ветеринарную клинику. Видео с ней опубликовала в соцсетях пользовательница Анна Герез.
"Это без слез невозможно смотреть", — отметила она.
Женщина показала кадры из ветеринарной клиники и сообщила, что кошке сделали рентген и делают исследования для дальнейшего лечения.
"Девочка просто невероятная. Они живая, держится. С характером. Надеюсь, что она выживет", — заявила Герез.
Она опубликовала срочный сбор на помощь кошке, украинцы уже задонатили более 63 тысяч гривен. В описании к "банке" указано, что семья домашней любимицы погибла после удара, а сама она находится в тяжелом состоянии.
Ветеринары диагностировали у хвостатой пациентки:
- интоксикацию на фоне ABOAAAG ожогов 1-2 степеней;
- травму хвоста с травматической ампутацией;
- угрозу ожогового шока;
- почечную недостаточность (указано, что "под вопросом");
- парез мочевого пузыря;
- токсический гепатит.
"Кошка невероятно сильная, пыталась кусаться (ноготков нет) даже под седативными. Несколько следующих дней решающие. Спасибо всем, кто откликнулся", — сообщила Герез.
Впоследствии она опубликовала сообщение из клиники. Температура кошки поднялась до нормы, и ее смогли покормить через шприц. Сама она есть не хочет, медики связывают это с обгоревшим носом.
"Сильно напугана, боится рук", — передали ветеринары.
20 июня Герез посетила хвостатую пациентку клиники и показала, как она выглядит. Кошка находится под наблюдением ветеринаров, ведь угроза для ее жизни еще полностью не миновала.
Напомним, Екатерина Лисовая сообщала в соцсетях, что ее внука 17 июня спасла собака Ричард. 14-летний парень жил в девятиэтажке, в которую попала ракета в Соломенском районе. Когда стало шумно, подросток вышел с собакой на улицу, а тот убежал, не дав вернуться в квартиру.
Всего в результате обстрела Киева ночью на 17 июня погибли 28 человек, количество пострадавших достигает 134 человек. Президент Владимир Зеленский почтил память погибших на месте ракетного удара.