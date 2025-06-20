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В Киеве кошка провела несколько дней под завалами: ее семья погибла, а тело покрыли ожоги (фото)

В Киеве спасают обгоревшую кошку, которая пережила обстрел 17 июня
Фото: Коллаж | Неравнодушные украинцы задонатили на лечение кошки более 63 тысяч гривен

Пострадавшую домашнюю любимицу случайно нашли энергетики, но она быстро от них убежала. Сейчас она борется за жизнь в ветеринарной клинике.

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"Четверг. Киев еще дышит пылью после обстрела. Мы работаем среди обломков: кабели, бетон, пыль... И вдруг — едва заметное движение в углу. Живая. Кошка", — говорится в посте ДТЭК Киевские электросети от 19 июня.

Кошка имела обгоревшую шерсть и дрожала всем телом, глаза выдавали страх. Она провела под столичными завалами после обстрела ВС РФ несколько дней. В темноте и среди взрывов она была одинока.

Кошка провела под завалами несколько дней в Киеве Fullscreen
Кошку нашли под завалами энергетики
Фото: ДТЭК

Энергетики попытались осторожно достать пострадавшее животное, но оно вырвалось и убежало. Стресс и инстинкт даже несмотря на пережитое помогли ей бежать изо всех сил. В ДТЭК отметили, что беглянка имела сильные лапы и сердце, но, возможно, поврежденный хвост.

"Мы не смогли удержать ее, но это не конец. Она жива — а значит, еще не все потеряно. Если вы увидите ее возле места обстрела — обгоревшую, напуганную — дайте знать. Обратитесь к зоозащитникам или ветеринарам. Или напишите нам — мы не сдадимся. Потому что иногда одна маленькая жизнь — это все, что нужно, чтобы снова поверить в силу добра", — призвала пресс-служба.

В комментариях обратили внимание, что кошку, похоже, уже отнесли в ветеринарную клинику. Видео с ней опубликовала в соцсетях пользовательница Анна Герез.

Кошку нашли и отнесли в ветеринарную клинику Fullscreen
Комментарии под публикацией энергетиков
Фото: Скриншот

"Это без слез невозможно смотреть", — отметила она.

Женщина показала кадры из ветеринарной клиники и сообщила, что кошке сделали рентген и делают исследования для дальнейшего лечения.

"Девочка просто невероятная. Они живая, держится. С характером. Надеюсь, что она выживет", — заявила Герез.

Она опубликовала срочный сбор на помощь кошке, украинцы уже задонатили более 63 тысяч гривен. В описании к "банке" указано, что семья домашней любимицы погибла после удара, а сама она находится в тяжелом состоянии.

Волонтеры объявили сбор на лечение кошки Fullscreen
Волонтеры объявили срочный сбор на лечение
Фото: Скриншот
Банка на лечение кошки уже пополнили более чем на 63 тысячи гривен Fullscreen
Украинцы уже собрали более 63 тысяч гривен
Фото: Скриншот

Ветеринары диагностировали у хвостатой пациентки:

  • интоксикацию на фоне ABOAAAG ожогов 1-2 степеней;
  • травму хвоста с травматической ампутацией;
  • угрозу ожогового шока;
  • почечную недостаточность (указано, что "под вопросом");
  • парез мочевого пузыря;
  • токсический гепатит.

"Кошка невероятно сильная, пыталась кусаться (ноготков нет) даже под седативными. Несколько следующих дней решающие. Спасибо всем, кто откликнулся", — сообщила Герез.

У спасенной в Киеве кошки ветеринары диагностировали ожоги Fullscreen
Перечень диагнозов спасенной из-под завалов кошки
Фото: Скриншот

Впоследствии она опубликовала сообщение из клиники. Температура кошки поднялась до нормы, и ее смогли покормить через шприц. Сама она есть не хочет, медики связывают это с обгоревшим носом.

"Сильно напугана, боится рук", — передали ветеринары.

Ветеринары рассказали о состоянии кошки из-под завалов в Киеве Fullscreen
Сообщение от ветеринаров о состоянии кошки
Фото: Скриншот

20 июня Герез посетила хвостатую пациентку клиники и показала, как она выглядит. Кошка находится под наблюдением ветеринаров, ведь угроза для ее жизни еще полностью не миновала.

Спасенная кошка после обстрела Киева 17 июня находится под наблюдением ветеринаров Fullscreen
Фото кошки от 20 июня
Фото: Скриншот

Напомним, Екатерина Лисовая сообщала в соцсетях, что ее внука 17 июня спасла собака Ричард. 14-летний парень жил в девятиэтажке, в которую попала ракета в Соломенском районе. Когда стало шумно, подросток вышел с собакой на улицу, а тот убежал, не дав вернуться в квартиру.

Всего в результате обстрела Киева ночью на 17 июня погибли 28 человек, количество пострадавших достигает 134 человек. Президент Владимир Зеленский почтил память погибших на месте ракетного удара.