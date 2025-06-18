Ракетный удар ВС РФ по Киеву: пес Ричард спас хозяина от гибели (фото)

Собака по кличке Ричард спасла 14-летнего хозяина от гибели во время массированной ракетной атаки россиян по Киеву ночью 17 июня.

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Парень по имени Алексей жил в девятиэтажном доме в Соломенском районе, в который попала российская ракета и разрушила целый подъезд. Об этом сообщила в Facebook его бабушка Екатерина Лесная.

"Для тех, кто не пошел в укрытие — черный день… Моего внука спасла собака. Он вышел с ней на улицу, когда стало громко. Потом рядом что-то взорвалось и собачка убежала", — рассказала она.

ВС РФ атаковали Киев "Шахедами" и различными ракетами

Алексей стоял в подъезде на первом этаже и хотел возвращаться в квартиру, но от взрыва рядом собака вырвалась и убежала. Его бабушка утверждает, что парень стал звать пса и побежал его искать. Именно это и спасло его жизнь.

"Остался с поводком от собаки — документы, все вещи — под завалами. У меня дрожат руки, сердце — то галопом, то замирает", — объяснила она ситуацию.

Напомним, российская армия атаковала Киев ночью 17 июня "Шахедами" и различными ракетами. Многоэтажный дом в Соломенском районе "сложился" до уровня полутора-двух этажей.

Фокус ранее писал, что по состоянию на 14:00 18 июня было известно о 28 погибших в результате атаки по Киеву. На данный момент ГСЧС не сообщала об увеличении количества жертв.