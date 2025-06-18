Ракетний удар ЗС РФ по Києву: пес Річард врятував господаря від загибелі (фото)

Собака на прізвисько Річард врятував 14-річного господаря від загибелі під час масованої ракетної атаки росіян по Києву вночі 17 червня.

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Хлопець на ім'я Олексій жив у дев'ятиповерховому будинку в Солом'янському районі, у який влучила російська ракета і зруйнувала цілий під'їзд. Про це повідомила у Facebook його бабуся Катерина Лісова.

"Для тих, хто не пішов в укриття — чорний день... Мого онука врятував собака. Він вийшов із ним на вулицю, коли стало голосно. Потім поруч щось вибухнуло і песик утік", — розповіла вона.

ЗС РФ атакували Київ "Шахедами" і різними ракетами

Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі і хотів повертатися до квартири, але від вибуху поруч собака вирвався і втік. Його бабуся стверджує, що хлопець почав кликати пса і побіг його шукати. Саме це і врятувало його життя.

"Залишився з повідцем від собаки — документи, всі речі — під завалами. У мене тремтять руки, серце — то галопом, то завмирає", — пояснила вона ситуацію.

Нагадаємо, російська армія атакувала Київ уночі 17 червня "Шахедами" та різними ракетами. Багатоповерховий будинок у Солом'янському районі "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Фокус раніше писав, що станом на 14:00 18 червня було відомо про 28 загиблих унаслідок атаки по Києву. На даний момент ДСНС не повідомляла про збільшення кількості жертв.