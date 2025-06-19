Зеленский почтил память погибших во время российской атаки 17 июня (видео)

Президент Украины приехал на место ужасного ракетного удара россиян в Киеве сразу после возвращения с саммита "Большой семерки" в Канаде.

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Владимир Зеленский почтил память погибших во время атаки россиян в ночь на 17 июня. Видео появилось в соцсетях.

Президент вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком посетили место трагедии сразу после возвращения в Киев из Канады. Глава государства осмотрел территорию, куда попала российская ракета, и почтил память погибших.

Во время массированной российской атаки по Киеву в ночь на 17 июня, ВС РФ попали ракетой прямо в многоэтажку в Соломенском районе столицы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего в Киеве в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко раскрыл детали удара по многоэтажке в Киеве. Он рассказал, что после удара ракеты девятиэтажка "сложилась" до уровня полутора-двух этажей, под завалами оказались люди.

Напомним, президент России Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам. Во время встречи с зарубежными журналистами Путина спросили о многочисленных ударах России по гражданской инфраструктуре Украины, в частности — по жилым домам, которые привели к гибели гражданских жителей.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Он ответил на этот вопрос с улыбкой и заявил, что "если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы — они вряд ли могли бы вам что-то об этом рассказать".

Фокус писал, что ВС РФ массированно атаковали Киев в ночь на 17 июня дронами типа Shahed и ракетами разных типов.

Во время атаки на Киев погиб студент киевского университета Дмитрий Исаенко. Именно его родители ждали возле руин весь день, пока спасатели разбирали завалы.