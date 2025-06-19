Зеленський вшанував пам'ять загиблих під час російської атаки 17 червня (відео)

Президент України приїхав на місце жахливого ракетного удару росіян в Києві одразу після повернення із саміту "Великої сімки" в Канаді.

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Володимир Зеленський вшанував памʼять загиблих під час атаки росіян в ніч на 17 червня. Відео з'явилось у соцмережах.

Президент разом із главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідали місце трагедії одразу після повернення до Києва з Канади. Очільник держави оглянув територію, куди влучила російська ракета, та вшанував пам’ять загиблих.

Під час масованої російської атаки по Києві в ніч на 17 червня ЗС РФ поцілили ракетою прямо у багатоповерхівку в Солом'янському районі столиці. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Загалом в Києві внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розкрив деталі удару по багатоповерхівці в Києві. Він розповів, що після удару ракети дев'ятиповерхівка "склалася" до рівня півтора-двох поверхів, під завалами опинилися люди.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах. Під час зустрічі із закордонними журналістами Путіна запитали про численні удари Росії по цивільній інфраструктурі України, зокрема — по житлових будинках, які призвели до загибелі цивільних мешканців.

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Він відповів на це питання з посмішкою та заявив, що "якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали — вони навряд чи могли б вам щось про це розповісти".

Фокус писав, що ЗС РФ масовано атакували Київ у ніч на 17 червня дронами типу Shahed і ракетами різних типів.

Під час атаки на Київ загинув студент київського університету Дмитро Ісаєнко. Саме його батьки чекали біля руїн увесь день, поки рятувальники розбирали завали.