У Києві кішка провела кілька днів під завалами: її родина загинула, а тіло вкрили опіки (фото)

Постраждалу домашню улюбленицю випадково знайшли енергетики, але вона швидко від них втекла. Нині вона бореться за життя у ветеринарній клініці.

Related video

"Четвер. Київ ще дихає пилом після обстрілу. Ми працюємо серед уламків: кабелі, бетон, пил… І раптом — ледь помітний рух у кутку. Жива. Киця", — йдеться у пості ДТЕК Київські електромережі від 19 червня.

Кішка мала обгорілу шерсть та тремтіла усім тілом, очі видавали страх. Вона провела під столичними завалами після обстрілу ЗС РФ декілька днів. У темряві й серед вибухів вона була самотня.

Кішку знайшли під завалами енергетики Фото: ДТЕК

Енергетики спробували обережно дістати постраждалу тварину, але вона вирвалась і втекла. Стрес та інстинкт навіть попри пережите допомогли їй бігти щосили. У ДТЕК зауважили, що утікачка мала сильні лапи й серце, але, можливо, пошкоджений хвіст.

"Ми не змогли втримати її, але це не кінець. Вона жива — а значить, ще не все втрачено. Якщо ви побачите її біля місця обстрілу — обгорілу, налякану — дайте знати. Зверніться до зоозахисників або ветеринарів. Або напишіть нам — ми не здамося. Бо іноді одне маленьке життя — це все, що потрібно, щоб знову повірити в силу добра", — закликала пресслужба.

У коментарях звернули увагу, що кішку, схоже, вже віднесли у ветеринарну клініку. Відео з нею опублікувала у соцмережах користувачка Анна Герез.

Коментарі під публікацією енергетиків Фото: Скриншот

"Це без сліз неможливо дивитися", — зауважила вона.

Жінка показала кадри з ветеринарної клініки й повідомила, що кішці зробили рентген й роблять дослідження для подальшого лікування.

"Дівчинка просто неймовірна. Вони жива, тримається. З характером. Надіюсь, що вона виживе", — заявила Герез.

Вона опублікувала терміновий збір на допомогу кішці, українці вже задонатили понад 63 тисячі гривень. В описі до "банки" вказано, що родина домашньої улюблениці загинула після удару, а сама вона перебуває у важкому стані.

Волонтери оголосили терміновий збір на лікування Фото: Скриншот Українці вже зібрали більш як 63 тисячі гривень Фото: Скриншот

Ветеринари діагностували у хвостатої пацієнтки:

інтоксикацію на фоні ABOAAAG опіків 1-2 ступенів;

травму хвоста з травматичною ампутацією;

загрозу опікового шоку;

ниркову недостатність (зазначено, що "під питанням");

парез сечового міхура;

токсичний гепатит.

"Киця неймовірно сильна, намагалась кусатися (нігтиків немає) навіть під седативними. Кілька наступних днів вирішальні. Дякую усім, хто відгукнувся", — повідомила Герез.

Перелік діагнозів врятованої з-під завалів кішки Фото: Скриншот

Згодом вона опублікувала повідомлення з клініки. Температура кішки піднялась до норми, і її змогли погодувати через шприц. Сама вона їсти не хоче, медики пов’язують це з обгорілим носом.

"Сильно налякана, боїться рук", — передали ветеринари.

Повідомлення від ветеринарів про стан кішки Фото: Скриншот

20 червня Герез навідала хвостату пацієнтку клініки й показала, як вона виглядає. Кішка перебуває під наглядом ветеринарів, адже загроза для її життя ще повністю не минула.

Фото кішки від 20 червня Фото: Скриншот

Нагадаємо, Катерина Лісова повідомляла у соцмережах, що її онука 17 червня врятував собака Річард. 14-річний хлопець жив у дев’ятиповерхівці, в яку влучила ракета у Солом’янському районі. Коли стало гучно, підліток вийшов з песиком на вулицю, а той втік, не давши повернутись до квартири.

Загалом внаслідок обстрілу Києва вночі на 17 червня загинули 28 осіб, кількість постраждалих сягає 134 осіб. Президент Володимир Зеленський вшанував памʼять загиблих на місці ракетного удару.