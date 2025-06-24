Настоящее чудо: в Киеве спасли кота, который пробыл под завалами 10 часов (фото)

Животные, как и люди, становятся жертвами террористических атак со стороны ВС РФ, и поэтому каждая спасенная жизнь, будь то человек, кот или собака, – очередное маленькое чудо.

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Именно о таком чуде сообщила команда спасения животных Киева Kyiv Animal Rescue Group (KARG), рассказав историю кота, который 10 часов провел под завалами дома, разрушенного российской армией в ночь на 23 июня.

После обрушения стен животное оказалось заблокированным под обломками без возможности даже пошевелиться.

"Он большой, спокойный, полосатый кот. В ту ночь он как раз подошел к своей привычной миске с едой, когда все вокруг взорвалось и наступила тьма, боль и обломки накрыли его с головой. Десять часов под завалами. Без возможности пошевелиться, без воздуха, без звука. Тьма, пыль и страх", – говорится в публикации.

аСпасенного кота доставили в ветклинику Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

По словам зооволонтеров, животное спасло то, что его хозяин знал, где кот должен был находиться в момент атаки. Он рассказал об этом сотрудникам ГСЧС, и те в ходе поисково-спасательных работ извлекли его из-под обломков бетонной стены и перекрытий четко в указанном месте.

Кота спасло то, что его хозяин четко назвал место, где может быть его питомец Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Четырехлапую жертву российской агрессии доставили в ветеринарную клинику, чтобы предоставить ему всю необходимую помощь.

В KARG напоминают, что в чрезвычайных ситуациях животные тоже нуждаются в спасении, и призывают не забывать о них, оставляя заявки о животных в разрушенных квартирах.

Кроме этого кота, из-под развалин квартир спасатели достали еще четырех кошек, владельцы которых разыскивали их и переживали за них, даже находясь в больнице.

Еще четыре животных были спасены из-под завалов разрушенного дома Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

В ночь на 23 июня ВС РФ ударили по Киеву и области "шахедами" и баллистикой. В результате атаки погибли 9 человек, в том числе 11-летняя девочка и ее мама. В Шевченковском районе пострадали 26 жителей столицы, а в целом по городу травмы различной степени получили 36 человек.

Также известно об одном погибшем в Белой Церкви, еще восемь человек получили ранения. Во время ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.

Ранее Фокус писал, что в Киеве кошка провела несколько дней под завалами, а ее хозяева погибли.

Мы также рассказывали, что актриса Екатерина Лисовая поделилась в соцсетях, как ее внука 17 июня после обстрела столицы спасла собака Ричард. 14-летний парень жил в девятиэтажке, в которую попала ракета в Соломенском районе. Когда стало шумно, подросток вышел с собакой на улицу, а тот убежал, не дав вернуться в квартиру.