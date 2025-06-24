Справжнє диво: у Києві врятували кота, який пробув під завалами 10 годин (фото)
Тварини, як і люди, стають жертвами терористичних атак з боку ЗС РФ, і тому кожне врятоване життя, чи то людина, чи то кіт, чи то собака, — чергове маленьке диво.
Саме про таке диво повідомила команда порятунку тварин Києва Kyiv Animal Rescue Group (KARG), розповівши історію кота, який 10 годин провів під завалами будинку, зруйнованого російською армією в ніч на 23 червня.
Після обвалення стін тварина виявилася заблокованою під уламками без можливості навіть поворухнутися.
"Він великий, спокійний, смугастий кіт. Тієї ночі він якраз підійшов до своєї звичної миски з їжею, коли все навколо вибухнуло і настала темрява, біль і уламки накрили його з головою. Десять годин під завалами. Без можливості поворухнутися, без повітря, без звуку. Темрява, пил і страх", — ідеться в публікації.
За словами зооволонтерів, тварину врятувало те, що її господар знав, де кіт мав перебувати в момент атаки. Він розповів про це співробітникам ДСНС, і ті під час пошуково-рятувальних робіт витягли його з-під уламків бетонної стіни і перекриттів чітко в зазначеному місці.
Чотирилапу жертву російської агресії доправили до ветеринарної клініки, щоб надати їй усю необхідну допомогу.
У KARG нагадують, що в надзвичайних ситуаціях тварини теж потребують порятунку, і закликають не забувати про них, залишаючи заявки про тварин у зруйнованих квартирах.
Окрім цього кота, з-під руїн квартир рятувальники дістали ще чотирьох котів, власники яких розшукували їх і переживали за них, навіть перебуваючи в лікарні.
У ніч на 23 червня ЗС РФ вдарили по Києву та області "шахедами" і балістикою. Унаслідок атаки загинули 9 осіб, зокрема 11-річна дівчинка та її мама. У Шевченківському районі постраждали 26 жителів столиці, а загалом по місту травми різного ступеня дістали 36 осіб.
Також відомо про одного загиблого в Білій Церкві, ще вісім осіб дістали поранення. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми.
Раніше Фокус писав, що в Києві кішка провела кілька днів під завалами, а її господарі загинули.
Ми також розповідали, що акторка Катерина Лісова поділилася в соцмережах, як її онука 17 червня після обстрілу столиці врятував собака Річард. 14-річний хлопець жив у дев'ятиповерхівці, в яку влучила ракета в Солом'янському районі. Коли стало шумно, підліток вийшов із собакою на вулицю, а той утік, не давши повернутися до квартири.