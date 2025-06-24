Справжнє диво: у Києві врятували кота, який пробув під завалами 10 годин (фото)

Тварини, як і люди, стають жертвами терористичних атак з боку ЗС РФ, і тому кожне врятоване життя, чи то людина, чи то кіт, чи то собака, — чергове маленьке диво.

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Саме про таке диво повідомила команда порятунку тварин Києва Kyiv Animal Rescue Group (KARG), розповівши історію кота, який 10 годин провів під завалами будинку, зруйнованого російською армією в ніч на 23 червня.

Після обвалення стін тварина виявилася заблокованою під уламками без можливості навіть поворухнутися.

"Він великий, спокійний, смугастий кіт. Тієї ночі він якраз підійшов до своєї звичної миски з їжею, коли все навколо вибухнуло і настала темрява, біль і уламки накрили його з головою. Десять годин під завалами. Без можливості поворухнутися, без повітря, без звуку. Темрява, пил і страх", — ідеться в публікації.

врятованого кота доправили до ветклініки Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

За словами зооволонтерів, тварину врятувало те, що її господар знав, де кіт мав перебувати в момент атаки. Він розповів про це співробітникам ДСНС, і ті під час пошуково-рятувальних робіт витягли його з-під уламків бетонної стіни і перекриттів чітко в зазначеному місці.

Кота врятувало те, що його господар чітко назвав місце, де може бути його вихованець Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Чотирилапу жертву російської агресії доправили до ветеринарної клініки, щоб надати їй усю необхідну допомогу.

У KARG нагадують, що в надзвичайних ситуаціях тварини теж потребують порятунку, і закликають не забувати про них, залишаючи заявки про тварин у зруйнованих квартирах.

Окрім цього кота, з-під руїн квартир рятувальники дістали ще чотирьох котів, власники яких розшукували їх і переживали за них, навіть перебуваючи в лікарні.

Ще чотирьох тварин було врятовано з-під завалів зруйнованого будинку Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

У ніч на 23 червня ЗС РФ вдарили по Києву та області "шахедами" і балістикою. Унаслідок атаки загинули 9 осіб, зокрема 11-річна дівчинка та її мама. У Шевченківському районі постраждали 26 жителів столиці, а загалом по місту травми різного ступеня дістали 36 осіб.

Також відомо про одного загиблого в Білій Церкві, ще вісім осіб дістали поранення. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми.

Раніше Фокус писав, що в Києві кішка провела кілька днів під завалами, а її господарі загинули.

Ми також розповідали, що акторка Катерина Лісова поділилася в соцмережах, як її онука 17 червня після обстрілу столиці врятував собака Річард. 14-річний хлопець жив у дев'ятиповерхівці, в яку влучила ракета в Солом'янському районі. Коли стало шумно, підліток вийшов із собакою на вулицю, а той утік, не давши повернутися до квартири.