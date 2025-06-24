"Був нервовий сміх і шок": волонтери показали кота з незвичайним носом (фото, відео)

У Північній Ірландії волонтери шукають родину для кота з величезним носом, якого знайшли в лісі. Рятівники дали йому прізвисько Барні Баббл (Бульбашка).

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Співробітниця благодійної організації Rescue Cats NI Лінсі Джонс в опублікованому BBC відео розповіла, що, за винятком аномального носа, Барні має здоровий вигляд і гарний апетит. Однак волонтерка зізналася, що спочатку вигляд кота її шокував.

"Чесно кажучи, я сміялася, але це був нервовий сміх і шок від розміру його носа", — розповіла Ліндсі.

З носа Барні взяли рідину для медичного аналізу. Тест не виявив онкологічного захворювання. Тоді волонтери провели глибше дослідження та з'ясували, що Барні може бути інфікований грибами криптококами.

Наразі кіт приймає ліки проти криптококової інфекції.

"Сім днів на них — сім днів без них. Ми вже бачимо різницю. Він такий спокійний кіт. Справжній герой", — зазначила працівниця благодійної організації.

Ніс Барні міг збільшитися через криптококову інфекцію Фото: Rescue Cats NI

Кота з великим носом спіймали в лісі

Барні знайшли глибоко в лісах Північної Ірландії. Людина, що помітила кота з величезним носом, викликала службу порятунку тварин. Волонтери Rescue Cats NI спіймали хвостатого та взялися за його лікування. За словами співробітників організації, якщо це дійсно грибкова інфекція, її можна позбутися, проте лікування може тривати рік.

"Барні дуже доброзичливий, і нам цікаво, чи його покинули, бо люди не могли собі дозволити або не хотіли лікувати його", — сказали волонтери.

Волонтери припускають, що власники покинули Барні через його хворобу Фото: coleandmarmalade.com

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