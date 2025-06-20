"Ніколи не забуду": останній вчинок безхатнього кота вразив жінку, що годувала його роками (відео)

Жінка, яка протягом п'яти років доглядала за дюжиною безхатніх котів, була зворушена вчинком пухнастого в останній день його життя. Кіт Гріз, що завжди тримався від людей на відстані кількох метрів, вперше дозволив їй торкнутися себе.

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Зворушливою історією поділилася Валері Веллс, що живе в місті Фенікс у США та допомагає безпритульним тваринам. В опублікованому в мережі TikTok ролику жінка розповіла, що кіт Гріз, на відміну від інших хвостатих, за якими вона доглядала у дворі ЖК, не підпускав до себе близько людей.

"Але я знаю, що він любив мене і довіряв мені по-своєму", — сказала Валері.

Одного дня вона помітила, що кіт відмовляється від їжі та не хоче покидати свій улюблений кущ. Вона посадила Гріза в переноску та відвезла до ветеринара — кіт не чинив спротиву.

Лікарі виявили на шиї безхатнього кота величезний абсцес з опаришами. Гріз важив трохи більше ніж 2 кг, і врятувати його вже було неможливо. Тварину вирішили приспати.

"Коли він засинав, я змогла доторкнутися до нього вперше — честь, яку я ніколи не забуду і не сприйму як належне. Любити диких котів непросто. Ви можете дати їм лише любов, яку вони готові прийняти", — сказала Валері.

Безхатній кіт подякував опікунці у свій останній день

Валері Веллс розповіла в коментарі Newsweek, що виявила у своєму житловому комплексі 12 здичавілих котів, коли переїхала до Фенікса у 2020 році. Вона почала потайки залишати для них їжу та воду, і тварини щоночі, як за годинником, приходили частуватися. Гріз завжди був надзвичайно полохливим і ніколи не виявляв довіри, та на ветеринарному столі дозволив торкатися себе, і Веллс вперше почула його нявкання.

"Коли він лежав на оглядовому столі, я сказала йому, як сильно його люблю, і ніжно погладила його по голові — про це я могла лише мріяти! Для мене було честю бути довіреним доглядачем за диким котом Грізом протягом п’яти років. Я дуже вдячна за наш спільний час і вдячна, що змогла допомогти йому наприкінці", — розповіла Валері журналістам.

Історія безпритульного кота зворушила мережу

Люди в коментарях зізналися, що історія змусила їх плакати, та подякували Валері за те, що вона робить для здичавілих кошенят.

"Його нявкання наприкінці було таким дорогоцінним! Я впевнений, що він був такий вдячний за роки, які ви його годували", — висловився один із коментаторів.

"Мені боляче від цього, але дякую, що дозволили йому піти з гідністю", — додав інший користувач.

"Боже, як сумно. Кошенята заслуговують на краще і не заслуговують жити на вулиці", — зазначила ще одна коментаторка.

Нагадаємо, 19 червня Фокус писав про кота з Вінниці, який став зіркою у TikTok, лежачи на підвіконні.

Телеведучий турецького телеканалу TYT Türk 7 червня в прямому ефірі почав прилаштовувати кошенят, які народились прямо в телестудії.