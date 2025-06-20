"Никогда не забуду": последний поступок бездомного кота поразил женщину, которая кормила его годами (видео)

Женщина, которая в течение пяти лет ухаживала за дюжиной бездомных котов, была тронута поступком пушистого в последний день его жизни. Кот Гриз, всегда державшийся от людей на расстоянии нескольких метров, впервые позволил ей коснуться себя.

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Трогательной историей поделилась Валери Уэллс, живущая в городе Феникс в США и помогающая бездомным животным. В опубликованном в сети TikTok ролике женщина рассказала, что кот Гриз, в отличие от других хвостатых, за которыми она ухаживала во дворе ЖК, не подпускал к себе близко людей.

"Но я знаю, что он любил меня и доверял мне по-своему", — сказала Валери.

Однажды она заметила, что кот отказывается от еды и не хочет покидать свой любимый куст. Она посадила Гриза в переноску и отвезла к ветеринару — кот не сопротивлялся.

Врачи обнаружили на шее бездомного кота огромный абсцесс с опарышами. Гриз весил чуть больше 2 кг, и спасти его уже было невозможно. Животное решили усыпить.

"Когда он засыпал, я смогла прикоснуться к нему впервые — честь, которую я никогда не забуду и не восприму как должное. Любить диких котов непросто. Вы можете дать им только любовь, которую они готовы принять", — сказала Валери.

Бездомный кот поблагодарил опекуншу в свой последний день

Валери Уэллс рассказала в комментарии Newsweek, что обнаружила в своем жилом комплексе 12 одичавших котов, когда переехала в Феникс в 2020 году. Она начала тайком оставлять для них еду и воду, и животные каждую ночь, как по часам, приходили угощаться. Гриз всегда был чрезвычайно пугливым и никогда не проявлял доверия, но на ветеринарном столе позволил касаться себя, и Уэллс впервые услышала его мяуканье.

"Когда он лежал на смотровом столе, я сказала ему, как сильно его люблю, и нежно погладила его по голове — об этом я могла только мечтать! Для меня было честью быть доверенным смотрителем за диким котом Гризом в течение пяти лет. Я очень благодарна за наше совместное время и благодарна, что смогла помочь ему в конце", — рассказала Валери журналистам.

История бездомного кота растрогала сеть

Люди в комментариях признались, что история заставила их плакать, и поблагодарили Валерию за то, что она делает для одичавших котят.

"Его мяуканье в конце было таким драгоценным! Я уверен, что он был так благодарен за годы, которые вы его кормили", — высказался один из комментаторов.

"Мне больно от этого, но спасибо, что позволили ему уйти с достоинством", — добавил другой пользователь.

"Боже, как грустно. Котята заслуживают лучшего и не заслуживают жить на улице", — отметила еще одна комментаторка.

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