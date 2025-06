"Хаос" в новостях: в Турции пристраивают котят, которые родились прямо в телестудии (видео)

В эфире турецкого телеканала TYT Türk произошел курьез с животными, поскольку ведущий решил поискать семьи для котят, которые родились в студии. Котята ползали по столу и устроили хаос в новостном выпуске. Ведущий тем временем рассказал о маме-кошке и о том, куда обращаться за новым членом семьи.

Related video

Фрагмент эфира с кошачьим курьезом телеканал опубликовал на странице Instagram.

Сообщение с котятами появилось днем 7 июня. Видим, как на столе в телестудии сидит кошка и ее пятеро детенышей. Через мгновение кошка убегает, а ведущий пытается собрать в кучу котят, которые разлазятся по столу. Несмотря на хаос в прямом эфире, он успевает рассказать "хорошие новости". Как выяснилось, в студии живет кошка Лейла — "прекрасная девочка нашего канала". Она прекрасно кормит детенышей, все работники за ними следят и ухаживают, но все же решили им поискать дом. Котят "усыновят" люди, которые пообещают их стерилизовать, вакцинировать и хорошо заботиться. Имен у котят еще нет, также не ясно, кто девочка, а кто мальчик.

"Наши крошечные друзья, которых воспитал лично Эмре Буга, рожденные на нашем канале, готовы к усыновлению! Не проходите мимо этих сладких поз перед камерой после Главных новостей... Пусть у всех них будут хорошие дома. Вы тоже хотите прикоснуться к ним?" — слышно на видео, под которым указан телефон для контакта с будущими "усыновителями".

Под обращением телеканала появилось почти 80 тыс. лайков. Люди радовались котятам и писали, что хотели бы взять их домой.

Заметим, в 2019 году издание The New York Times написало об особом большом количестве котов, которые живут в Стамбуле — 125 тыс. The Economist объяснил, что это животное особенно уважается в мусульманском мире, потому что котов любил пророк Мухаммед и их считают "чистыми".

Курьезы с животными — детали

Отметим, Фокус писал о других курьезах с животными, которые происходили и с котами, и с другими живыми существами. Один из случаев произошел на гигантском контейнеровозе в Карибском море. Корабль находился в плавании четыре недели, ни один контейнер не открывался. Когда же грузчики открыли один из них, то заметили внутри кота, который все это время путешествовал как безбилетный пассажир.

О другом курьезном случае с животными в мае рассказали на портале ViralHog. На портале опубликовали видео от жительницы американского города Сагино. У зрителей вызвала смех реакция кота на носок. Когда владелица помахала ступней перед носом животного, та вцепилась в носок и не отпускала, хотя хозяйка сопротивлялась и едва не упала.

Напоминаем, Национальная полиция Перу сообщила о курьезном случае с ограблениями, когда преступником оказался не человек, а совсем другое живое существо.