"Классика!": видео с реакцией кота на желание хозяйки "поиграть" рассмешило сеть (видео)

Жительница американского города Сагино, расположенного в штате Мичиган, решила поиграть со своим любимцем. Она решила помахать собственной ступней перед котиком, но тот оценил все иначе. Реакция животного вызвал смех у пользователей интернета.

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Короткое видео с этим эпизодом разместил развлекательный портал ViralHog.

На кадрах заметно, что владелица решила поиграть со своим черным котом с помощью ступни (известный как footsie, от английского foot — "ступня"). Женщина решила помахать собственной ступней перед котиком, но пушистому не очень понравилось, как его начали "беспокоить" и решил отреагировать.

Далее котик схватил лапой и зубами за носок владелицы, которая оказалась в беде. На все попытки освободиться, она неуклюже пыталась удержаться на одной ноге, тогда как котик продолжал держаться за носок и тянуть.

На последних кадрах видео заметно, что женщина так и не смогла отцепить свой носок из лап пушистого. Владелица потом рассказала, что таки вынуждена была отдать носок своему коту, который застрял между когтями, чтобы удержать равновесие.

Как отреагировали пользователи

В социальных сетях юзеры откликнулись на это ролик. Больше всего корреспонденты ставили смешные смайлики, а также отметили следующие остроумные комментарии:

"Классика жанра! И что она вот думала себе?";

"Коту явно не понравились носки. Так он советует владелице снять их";

"Вот поэтому footsie — это плохая идея. Можно не только без носков остаться";

"Кот просто лежал себе, и тут его начали дергать. Типичная реакция, скажу вам как владелица кота!";

"Смеялась очень громко и долго. Это так типично, но в то же время так смешно!".

Ранее стало известно, как кот вернулся домой, преодолев 1930 км. Николь Суйяр из Франции уже не верила, что когда-нибудь снова увидит своего любимца по кличке Пьер.

Впоследствии сообщалось о причине того, почему коты кусают хозяев за лодыжки. Ветеринар Аманда Кэмпион говорит, что коты часто могут укусить вас за лодыжку или ногу, если животное не различает "игру" и ощущение дистанции к хозяину.