"Делаете кое-то не то": ветеринарка объяснила, почему коты кусают хозяев за лодыжки (видео)

Британский ветеринар Аманда Кэмпион говорит, что коты часто могут укусить вас за лодыжку или ногу, если животное не различает "игру" и не имеет ощущения дистанции к хозяину. Эксперт объясняет, что стоит делать, чтобы ваш кот перестал "неожиданно" атаковать.

Related video

Об этом пишет издание Daily Express.

Эксперт говорит, что котов привлекают движущиеся объекты, поэтому такие "атаки" — это хищническое игровое поведение, и именно поэтому "когда ваши ноги двигаются, они устраивают на вас засаду, потому что вы двигаетесь, и они, по сути, преследуют движущиеся цели".

Госпожа Кэмпион отметила, что без достаточного внимания к животному, такие атаки будут постоянными. Поэтому советует чаще с котами играть, а также учесть еще одно важное обстоятельство.

"Если ваш кот цепляется за вашу лодыжку, вам следует оставаться на месте и не двигаться. Большинство из нас совершенно иначе, и вы делаете совсем не то — мы кричим, восклицаем и пытаемся освободиться от когтей. Но проблема в том, что животное сильнее начинает хватать нас. Чаще всего такое случается в семьях с одним котом или где есть кошка с котятами, которые не приучились к соответствующей дистанции", — говорит ветеринар.

Также специалист советует играть с котиком с помощью палочки или игрушки. Это увеличит расстояние, а также приучит котика к дистанции между вами, а значит "позволит избежать игры кота с кусанием ваших лодыжек". По мнению госпожи Кэмпион, именно регулярное игровое взаимодействие и приучение вашего пушистого к дистанции "действительно уменьшить эти нападения".

Ранее стало известно, как узнать, что ваш кот немножечко сумасшедший. Исследователи разработали опросник, который позволит владельцам животных получить некоторое представление о том, где их любимец находится в так называемой триархической модели психопатии.

Впоследствии сообщалось, что кот сбежал от ветеринара домой под анестезией после операции. Животное чудом сумело преодолеть более 4 километров, чтобы добраться домой, а после — его искали после "исчезновения" почти неделю.