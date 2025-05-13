В одном доме с психопатом: как узнать, что ваш кот немножечко безумен

Исследователи разработали опросник, который позволит владельцам животных получить некоторое представление о том, где их питомец находится в так называемой триархической модели психопатии.

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Об этом пишет Science Alert.

Триархическая модель психопатии измеряет уровни смелости, подлости и расторможенности, чтобы оценить общие психопатические тенденции. Как правило, тест предназначен для людей, но здесь он применяется к кошкам.

Уровень психопатии питомца

В ходе исследования психолог Ребекка Эванс из Ливерпульского университета в Великобритании вместе с коллегами разработали для владельцев кошек опросник, пройдя который, можно получить так называемый показатель CAT-Tri+ для уровня психопатии вашего питомца. Команда надеется, что знание этого показателя поможет улучшить отношения между людьми и кошками.

Авторы исследования отмечают, что на роботу их вдохновили собственные питомцы и различия в их характерах. Еще одним интересным аспектом, по словам ученых, является то, как восприятие владельцем психопатии у своего питомца может повлиять на отношения между кошкой и хозяином. Например, по словам Эванс, ее кот Гамбол набрал относительно высокие баллы по шкале расторможенности — простыми словами, он может быть достаточно голосистым, искать близости и возбудимым.

Опросник для котов

В анкете запрашивается информация о том, насколько предприимчива кошка при исследовании, как она реагирует на опасность, как она реагирует на других кошек, нуждается ли она в постоянной стимуляции и насколько хорошо она следует правилам дома. Также исследуется связанное поведение — в том числе:

внезапные смены направления;

агрессия в отношении новых людей;

реакция на поглаживание.

Владельцам предлагают оценить своих питомцев по шкале от "не описывает мою кошку" до "очень хорошо описывает мою кошку". В тест также включены другие факторы, измеряющие недружелюбие к людям и недружелюбие к домашним животным, чтобы помочь понять отношения между кошкой и хозяином.

В общей сложности опрос содержит 46 вопросов, которые позволят вычислить балл CAT-Tri+ кошки по психопатии. Отметим, что у людей психопатия часто характеризуется отсутствием эмпатии и склонностью манипулировать другими, хотя психопаты могут казаться нормальными и обаятельными на первый взгляд.

Для составления опросника были изучены отношения между 2042 владельцами кошек и их питомцами, а также исследователи смогли выявить некоторые закономерности у добровольцев, которые уже ответили на вопросы.

Крохотное безумие

По словам Эванс, вероятно, у всех кошек есть элемент психопатии, поскольку это ранее было полезно для их предков с точки зрения получения ресурсов, например:

еды;

территории;

возможностей для спаривания.

В то же время конечная цель исследования заключалась в том, чтобы дать хозяевам лучшее представление о своих питомцах. Те, кто набрал больше баллов за смелость, могут выиграть, проводя больше времени с когтеточками или карабкаясь по препятствиям, например.

Авторы исследования также надеются, что их опросник в будущем позволит владельцам лучше понимать своих питомцев, что в конечном итоге сократит количество животных, которых люди возвращают в приюты из-за психологического поведения.

Ранее Фокус писал о том, понимает ли кот своего хозяина: ученые провели эксперимент и узнали правду.