В одному домі з психопатом: як дізнатися, що ваш кіт трішечки божевільний

Дослідники розробили опитувальник, який дасть змогу власникам тварин отримати деяке уявлення про те, де їхній улюбленець перебуває в так званій триархічній моделі психопатії.

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Про це пише Science Alert.

Триархічна модель психопатії вимірює рівні сміливості, підлості та розгальмування, щоб оцінити загальні психопатичні тенденції. Як правило, тест призначений для людей, але тут його застосовують до котів.

Рівень психопатії вихованця

Під час дослідження психолог Ребека Еванс із Ліверпульського університету у Великій Британії разом із колегами розробили для власників котів опитувальник, пройшовши який, можна отримати так званий показник CAT-Tri+ для рівня психопатії вашого вихованця. Команда сподівається, що знання цього показника допоможе поліпшити стосунки між людьми й кішками.

Автори дослідження зазначають, що на роботу їх надихнули власні улюбленці та відмінності в їхніх характерах. Ще одним цікавим аспектом, за словами вчених, є те, як сприйняття власником психопатії у свого улюбленця може вплинути на стосунки між кішкою та господарем. Наприклад, за словами Еванс, її кіт Гамбол набрав відносно високі бали за шкалою розгальмування — простими словами, він може бути доволі голосистим, шукати близькості та збудливим.

Опитувальник для котів

В анкеті запитується інформація про те, наскільки заповзятлива кішка під час дослідження, як вона реагує на небезпеку, як вона реагує на інших кішок, чи потребує вона постійної стимуляції та наскільки добре вона слідує правилам будинку. Також досліджується пов'язана поведінка — зокрема:

раптові зміни напрямку;

агресія щодо нових людей;

реакція на погладжування.

Власникам пропонують оцінити своїх вихованців за шкалою від "не описує мою кішку" до "дуже добре описує мою кішку". До тесту також включені інші фактори, що вимірюють неприязність до людей і неприязність до домашніх тварин, щоб допомогти зрозуміти стосунки між кішкою і господарем.

Загалом опитування містить 46 запитань, які дадуть змогу обчислити бал CAT-Tri+ кішки за психопатією. Зазначимо, що у людей психопатія часто характеризується відсутністю емпатії й схильністю маніпулювати іншими, хоча психопати можуть здаватися нормальними й чарівними, на перший погляд.

Для складання опитувальника було вивчено стосунки між 2042 власниками кішок та їхніми улюбленцями, а також дослідники змогли виявити деякі закономірності у добровольців, які вже відповіли на запитання.

Крихітне божевілля

За словами Еванс, ймовірно, у всіх кішок є елемент психопатії, оскільки це раніше було корисно для їхніх предків з погляду отримання ресурсів, наприклад:

їжі;

території;

можливостей для спарювання.

Водночас кінцева мета дослідження полягала в тому, щоб дати господарям краще уявлення про своїх вихованців. Ті, хто набрав більше балів за сміливість, можуть виграти, проводячи більше часу з дряпками або піднімаючись по перешкодах, наприклад.

Автори дослідження також сподіваються, що їхній опитувальник у майбутньому дасть змогу власникам краще розуміти своїх улюбленців, що зрештою скоротить кількість тварин, яких люди повертають у притулки через психологічну поведінку.

Раніше Фокус писав про те, чи розуміє кіт свого господаря: вчені провели експеримент і дізналися правду.