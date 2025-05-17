Под воздействием анестезии: в США кот сбежал от ветеринара домой, преодолев почти 3 мили пути (видео)

У кота еще действовала анестезия после операции, проведенной в ветеринарной клинике во Флориде, откуда животное поспешно сбежало: он чудом сумел преодолеть почти 3 мили (или более 4 километров), чтобы добраться домой. Животное искали почти неделю.

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Об удивительной истории преодоления котом большого пути под действием анестезии рассказали в FOX 13 Tampa Bay 16 мая.

Кот Джордж находился в SPCA Florida в городе Лейкленд штата Флорида в США, куда хозяин его привез, чтобы животному осуществили кастрацию. Когда операция завершилась и кота оставили без присмотра, поместив в клетку, он сумел выбраться оттуда, перелезть через забор и убежать через дикие заросли — и все для того, чтобы оказаться дома.

Как рассказали впоследствии журналистам в клинике SPCA, кот в то время находился еще под действием анестетиков, которые ему ввели перед операцией

"У него в организме еще были "веселые" препараты", — отметили ветеринары.

Боб Бисок, владелец кота-беглеца, вместе с работниками местного приюта сбились с ног, когда в течение недели нигде не могли найти пушистика. Несмотря на то, что владелец не терял надежд вернуть любимца домой, он очень переживал и не знал, где животное можно найти.

На кота-беглеца Боб в конце концов наткнулся, когда однажды возвращался к себе домой. Он вдруг увидел, что Джордж спит в своем любимом кресле на навесе для автомобиля. Выяснилось, что кот сбежал из ветеринарной клиники, самостоятельно нашел дорогу домой, куда и дошел через несколько дней.

"Вот и Джордж — растянулся в своем кресле на нашем дворе, будто только что вернулся с большого приключения", — рассказал Боб под конец своей истории.

По утверждениям хозяина, кот в целом чувствовал себя хорошо, однако был голодным и немного похудел.

Боб также рассказал, что Джорджу пришлось пройти через два или три жилых комплекса, обойти несколько озер и пересечь пять или шесть дорог.

"Если бы я там застрял, я бы вызвал Uber. Но у Джорджа такого варианта не было", — пошутил мужчина.

Сейчас кот-беглец чувствует себя хорошо — он спокойно и неторопливо ходит по дому, довольно мурлыча, когда его любимый человек, к которому он так спешил после операции, его заботливо кормит.

Напомним, 16 мая в What's The Jam рассказали историю о коте, который исчез год назад, а потом вернулся домой, преодолев более 1900 километров.

Также 10 мая в соцсетях женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует.